Una empresa japonesa lleva al metaverso sus propios Sanfermines y Tomatina

Newtrace (una empresa japonesa) ha trasladado al metaverso un parque temático inspirado en España para recrear los Sanfermines y la Tomatina en un minijuego de Roblox.

Dicha innovación llamada Shima Spain Village cuenta con reproducciones de paisajes como la Puerta del Sol, la Plaza de Cibeles y el Castillo de Javier (entre otros).

Como parte de su llegada parcial al metaverso, el equipo ha desarrollado el juego Running of the bulls que es muy similar a San Fermín, donde los usuarios deben evitar a los toros mientras huyen arrojándoles tomates (una particular integración de la famosa Tomatina).

Además, se pueden obtener artículos populares según la cantidad de monedas digitales recolectadas en el mundo virtual, como los míticos churros.

Dicho parque se inauguró en Roblox el pasado 20 de diciembre, posee tres grandes áreas (el parque temático en sí, un complejo hotelero y aguas termales) y acoge desfiles con personajes originales inspirados en el folclore español.

Entre sus atracciones se incluyen la experiencia de vagones 'Iron Bull' (en la que los coches son toros), una atracción giratoria que en lugar de tazas tiene tomates, una sala de proyecciones construida a semejanza de la Puerta del Cambrón (Toledo), las montañas rusas Los Pirineos y Gran Montserrat, y un carrusel inspirado en Gaudí.

