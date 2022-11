Una empresa gallega se une al negocio de mandar al espacio las cenizas de tus seres queridos

La muerte sigue siendo para varios un tema tabú, pero seguro que alguna vez has hablado con tus amigos de cómo te gustaría que fuese tu funeral, si querrías que tu cuerpo fuese enterrado o incinerado y, de escoger la última opción, dónde desearías que esparciesen tus cenizas. Posiblemente entre tus opciones no estaba la idea de enviar tus restos al espacio, pero lo cierto es que podrías hacerlo (eso sí, no es muy barato).

SpaceWay y Elysium Space son dos de las empresas que dan la posibilidad de enviar las cenizas de un fallecido al espacio. En el caso de la primera compañía, el precio es de 5.300 dólares y los restos llegarían a la estratosfera en una cápsula espacial; y la segunda trasladaría al muerto por el espacio en un satélite durante dos años por 2.490 dólares. Ahora, Stardust Space, una empresa española, quiere entrar en el negocio.

Stardust Space

La firma ha sido fundada por la abogada gallega Andrea Santos, que presenta su servicio como "el mejor último adiós" que los seres queridos pueden dar al fallecido. Santos estudió en la Universidad Espacial Internacional de Estrasburgo y asegura que el espacio es un sitio ideal para el descanso final que nos llega de vuelta a los orígenes.

El trabajo de Stardust Space consiste en la recogida de los restos, su validación y traslado a Estados Unidos, con una guardia para asegurar que no hay ningún fallo en el viaje. "Tenemos que tener siempre muchísimo respeto cuando hablamos de la muerte –comenta Santos-. Nosotros hacemos la custodia, la empresa lanzadora es SpaceX, que ya estamos en contacto con ellos".

SpaceX es un nombre que nos suena a todos, del multimillonario Elon Musk. Dicha firma aeroespacial se encarga de introducir las cenizas en cápsulas y en cada cohete Falcon 9 enviado llevará un total de 100 kg (un kg de cenizas por cliente).

Tras el lanzamiento del cohete, las cápsulas se colocan en órbita heliosincrónica, como si se tratasen de satélites. Las cápsulas están pensadas para degradarse, para no generar más basura espacial a la larga.

"Las cenizas tienen que estar validadas, no puede quedar ningún resto, ningún huesito ni nada, en la órbita la cápsula se mueve a 4 kilómetros por segundo, con lo cual, algo muy pequeñito se puede convertir en una bala y destruir un satélite de miles de millones de dólares", apunta Santos.

La abogada estima que sus servicios estarán disponibles para contratarse en primavera de 2023, pero no será apto para todo el mundo, puesto que rondará los 24.000 euros. "La industria espacial es una industria millonaria –se justifica Santos-, los servicios espaciales cuestan mucho dinero".

Para que más personas se lo puedan permitir, Santos señala que están "en negociaciones con aseguradoras para conseguir un seguro de decesos para Stardust, que se pueda ir pagando trimestralmente, con 130 euros, por ejemplo".

