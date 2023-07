El transbordador espacial Endeavour de la NASA vuelve a alzarse tras 12 años de su último vuelo

La última vez que se utilizó el transbordador Endeavour en una misión fue en 2011, después de casi 20 años en activo. A lo largo de su historia, marcó grandes hitos en el avance de la exploración espacial, con la construcción de la Estación Espacial Internacional o la puesta en órbita del telescopio espacial Hubble. Más de una década después, el vehículo de la NASA volverá a elevarse, aunque sin que despegue.

Endeavour se mostrará 12 años después de su ‘adiós’ a la investigación espacial en la exposición del Centro Aéreo y Espacial Samuel Oschin, que se inaugurará el próximo 20 de julio. Anteriormente, ya se había dejado ver en la exposición del Centro de Ciencias de California, sin embargo, en una semana, veremos al orbitador en vertical, tras años permaneciendo tumbado.

El orbitador ha permanecido expuesto en horizontal durante más de una década. Ahora, lo hará en vertical. Elliottwolf

El proceso de levantar un cohete no es tarea fácil, sobre todo si está en unas instalaciones que no están preparadas para ello y raramente es de utilidad si no se va a usar para lanzar nada al espacio. No obstante, el Centro Samuel Oschin se ha propuesto a hacerlo, para abrir sus puertas por todo lo alto.

El transbordador será su producto estrella, y no es para menos teniendo en cuenta la trayectoria que tuvo. Endeavour se construyó para reemplazar al Challenger, que terminó destruido en un trágico accidente en 1986 que se llevó la vida de siete astronautas.

Su primer vuelo fue en 1992 y estuvo activo hasta 2011. En ese tiempo, ayudó a lanzar un total de 25 misiones, entre los que se encontraban 12 acoples a la Estación Espacial Internacional o el inicio del trayecto de Hubble, el telescopio espacial antecesor del James Webb, que aún sigue operativo.

La elevación del Endeavour

Para montar el cohete en vertical para la exposición, primero tendrán que instalar los faldones de popa, situados en la base de los impulsores sólidos del cohete. Más adelante, colocarán los motores y, sobre ellos, el tanque externo.

Después, el equipo se encargará de ubicar el orbitador. Este último paso deberá realizarse con una grúa, ya que se tiene que llegar a lo más alto, a 61 metros de altura.

