Con el tercer vuelo de Starship a punto, Elon Musk desvela por qué explotó el megacohete en el anterior intento

El tercer vuelo de Starship es inminente. Después del primer lanzamiento de abril 2023 y el segundo de noviembre del mismo año, SpaceX ha informado que el siguiente despegue de prueba del megacohete está programado para efectuarse en febrero.

El fundador y director ejecutivo de SpaceX declaró recientemente que la auto explosión de la etapa superior del último vuelo fue provocada porque no purgaron el oxígeno líquido. Si hubiesen tenido una carga a bordo, el equipo lo hubiese hecho y la misión hubiese completado su trayecto por la órbita terrestre.

Según la explicación que ha dado Elon Musk, el tercer vuelo de prueba de Starship será todo un éxito, ya que eliminarán el oxígeno líquido y supuestamente ese fue su único problema. La primera etapa, el propulsor Super Heavy, explotó tras la separación con la etapa superior Starship, pero esta última aguantó cinco minutos de una misión que originalmente debía durar ocho.

Inicialmente, SpaceX detalló que "el desmontaje rápido no programado", es decir, la explosión, se debió a que el sistema de terminación de vuelo se activó por una anomalía desconocida. Tres meses después del segundo lanzamiento, ya se conocen los motivos y los ingenieros trabajan por evitar que vuelva a ocurrir.

El fallo de Starship tiene fácil solución

Por lo general, si el megacohete tuviese una carga a bordo, los motores Raptor consumirían todo el combustible durante el trayecto individual de la segunda etapa. No obstante, al estar vacío, hubo un excedente de propulsor y SpaceX tuvo que ventilar el Starship para retirar el oxígeno líquido que sobraba.

El fabricante aeroespacial considera que este fallo no tuvo importancia y Musk cree que su equipo tiene "muy buenas posibilidades de alcanzar la órbita". A pesar de ello, no queda claro por qué no añadieron una carga útil ficticia para simular el peso de las cargas útiles reales. ¿Es posible que SpaceX no vaticinase que eso podía suceder?

¿Cuándo será el tercer vuelo de Starship?

Jessica Jensen, vicepresidenta de operaciones e integración de clientes de SpaceX, detalló en una rueda de prensa de la NASA el pasado 9 de enero que el tercer vuelo de prueba se realizaría el mes que viene.

Le experta aclaró que el equipo espera que el hardware necesario para el lanzamiento esté asegurado en enero. Después de eso, únicamente tendrán que solicitar la licencia de vuelo a la Administración Federal de Aviación y que esta se la conceda.

El tercer vuelo servirá para que SpaceX realice un encendido del motor de Starship en el espacio utilizando el tanque de cabecera en la parte superior. Con ello, Musk afirma que demostrarán las capacidades de reentrada del cohete reutilizable.

Además, durante el viaje, la compañía también deberá efectuar una prueba inicial de transferencia de propulsor. La operación la financia la NASA, puesto que es un requisito esencial para futuras misiones a la Luna de Artemis.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.