Tecnología en las canchas: sistemas electrónicos de arbitraje sustituirán a los jueces de línea en los partidos de tenis

Los partidos del Open Australia podrían llegar a disputarse sin jueces de línea por motivos sanitarios con el fin de reducir la presencia de personas en la pista. Por ello, se empleará el sistema electrónico de arbitraje y la asistencia de las cámaras ‘ojo de halcón’ para avisar con voces grabadas cuando la bola no entre en los márgenes de la pista o en los cuadros de saque.

El Open de Australia se ha convertido en el primer Grand Slam que prescinde de los árbitros en todas sus pistas. Novak Djokovic, tenista profesional, afirmó en el Roland Garros que “con todo mi respeto a la tradición y la cultura de nuestro deporte, teniendo una tecnología tan avanzada no hay absolutamente ninguna razón para mantener a los líneas”.

Con relación a este tema hay diversas opiniones que se posicionan por el avance de la tecnología y otros apuntan por el método tradicional, como es el caso de Rafa Nadal. El tenista español comentó que “cada cual tendrá sus opiniones y todas son válidas, pero a mí me gusta más la pista tradicional. A mí me gusta que la parte humana intervenga en lo que es el deporte, porque aporta más valor y tiene más gracia”.

El funcionamiento de la tecnología

El sistema de ojo de halcón se ha probado y es efectivo, ya que en una décima de segundo después de que la pelota bote en el suelo, se enviarán señales visuales y de audio al juez de silla desde un búnker de repetición que controlará los monitores.

En el caso de que el sistema de audio falle, habrá una luz colocada en la silla del árbitro que seguirá indiciando si la bola ha sido mala. Para que el programa conserve ‘rasgos humanos’, las voces incorporadas gritarán ‘fuera’, ‘falta’ o ‘falta de pie’ en varios idiomas y con voces diferentes.

James Japhet, ejecutivo de Hawk-Eye América del Norte, afirmó para el periódico The New York Times que “tener una voz humana todavía gritando en voz alta en lugar de usar un pitido o algún otro sonido fue una parte importante para asegurarnos de que la sensación del deporte no cambiará”.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.