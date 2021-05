¿Te encuentras mal por las mañanas? Quizás el problema sea la melodía con la que te despierta tu móvil

El primer reloj despertador mecánico fue un invento vital para la humanidad, apareció en 1787 y solo podía sonar a las cuatro de la mañana. Desde entonces, este dispositivo ha pasado por muchas modificaciones y en la última década ha sido sustituido por una función correspondiente en nuestros smartphones.

Ahora podemos elegir cualquier melodía con la que sea agradable despertar temprano cada mañana, desde sonidos de pájaros hasta canciones de heavy metal. Y es precisamente a esta elección a la que está dedicada un nuevo estudio de científicos de la Royal University of Technology de Melbourne, publicado en la revista Plos One.

Una encuesta online a 50 personas encontró sonidos de alarma melódicos para aumentar el estado de alerta y la productividad, mientras que las alarmas fuertes se asociaron con mayores niveles de debilidad matutina e inercia del sueño. Esta es una condición que ocurre inmediatamente después del despertar (cuando una persona abre los ojos, pero no parece despertar y no se da cuenta de sí misma) y se asocia con una disminución temporal, de un par de minutos a varias horas, de capacidad de concentración.

En un cuestionario online, cada participante anotó qué tipo de melodía prefería al despertar y luego comparó sus niveles de distracción y ansiedad por la mañana con criterios estandarizados para la inercia del sueño. Las canciones más elegidas por los usuarios eran Borderline, de Madonna; Wedding Cake Island, de Midnight Oil, y Happy, de Pharrell Williams, entre otras.

Las encuestas han demostrado que las clásicas alarmas duras, que rompen el completo silencio, pueden asustar y perturbar el cerebro, mientras que las canciones más melódicas, por ejemplo, "Good Vibrations" de The Beach Boys o "Close to Me" de The Cure, ayudan a salir de la inercia y "fluir" hacia un estado de vigilia de manera más suave, rápida y eficiente.

Al mismo tiempo, el volumen del despertador y la duración de la señal no afectaron la inercia del sueño experimentada.

“Si no se despierta correctamente, el rendimiento puede degradarse durante períodos de hasta cuatro horas. Si bien se necesita más investigación para comprender mejor la combinación más precisa y efectiva de melodía y ritmo, no hay duda de que el sonido que elijas puede tener consecuencias”, explica Stuart McFarlane,

Los autores del estudio enfatizan que los hallazgos de su trabajo pueden ser especialmente importantes para aquellos que necesitan estar alerta inmediatamente después de dormir, como los socorristas, bomberos o pilotos, y ayudar a elegir las melodías adecuadas para un despertar de calidad.

Los científicos han relacionado anteriormente el sueño demasiado prolongado con un mayor riesgo de accidente cerebrovascular, y los investigadores de la Universidad de California en Berkeley, basándose en escáneres cerebrales, han identificado un vínculo entre la calidad del descanso nocturno y el nivel de ansiedad que se produce por la mañana. Así que, ya sabes, nada de metal ni rock por las mañanas.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.