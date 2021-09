Starlink beneficia a la comunidad científica: se ha creado un GPS con mayor cobertura de localización gracias a sus satélites del espacio

Como ya sabréis, Starlink nació con la idea de crear una constelación de satélites de Internet para brindar un servicio de banda ancha y baja latencia con una cobertura a bajo coste, por ello, aspira a tener 42.000 satélites en el espacio. Dicho proyecto no tiene la aprobación de todo el mundo a pesar de que la comunidad científica de la Universidad de Ohio (Estados Unidos) lo ve con buenos ojos.

El motivo se debe a que con sistemas como Starlink puede existir un GPS alternativo bastante idóneo y con más capacidad de localización, es decir, se quiere ofrecer una gran cobertura para que dichos dispositivos puedan buscar zonas en situaciones de escasa señal o no encontrar lugares complicados.

Según ha explicado Starlink en el medio Science, el objetivo es ofrecer un sistema de localización que funcione en sitios como bosques, selvas o cañones, teniendo en cuenta que también está pensando para aquellos investigadores que recurren al GPS para encontrar animales o hacer seguimientos de terremotos.

¿Cómo funciona este mecanismo de localización?

Para llevar a cabo todo este procedimiento, los científicos han empleado un pequeño receptor para las ondas electromagnéticas que envían los satélites, además, no es necesario desencriptar los datos que se envían debido a que es interesante usar las señales para determinar la distancia entre los dispositivos espaciales.

Sin embargo, el efecto Doppler se debe tener en cuenta por el movimiento de las ondas y porque es un efecto de deformación del sonido que se usa para calcular la ubicación en la superficie terrestre, dando un margen de error de diez metros. Así pues, se ofrece una mejor cobertura gracias a la esperada abundancia que tengan las constelaciones para ofrecer una mayor señal de localización en todos los lugares posibles.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.