SpaceX prueba su base de lanzamiento mejorada con Starship y descubre algunos contratiempos

Starship, el megacohete que SpaceX lleva desarrollando desde hace años, por fin parecía estar listo a principios de año, cuando tanto la empresa como el CEO Elon Musk dijeron que solo necesitaban el beneplácito de las autoridades para su primer vuelo que finalmente se llevó a cabo en abril. El vehículo despegó desde la Starbase de la firma en Texas (EEUU), pero terminó estallando una vez estaba en el aire y, además, generó grandes destrozos en la plataforma de lanzamiento y alrededores.

Musk aseguró que la prueba había sido un éxito porque el equipo había confirmado la posibilidad de que Starship, un pesado y potente cohete, alzase el vuelo. Sin embargo, reconoció que había habido errores, aunque los camufló tildándolos de aprendizajes que debían corregir para el próximo intento de lanzamiento, algo que han estado haciendo en los últimos meses.

El domingo, el equipo de la marca aeroespacial hizo una prueba de fuego estático para probar la efectividad de su nueva base de lanzamiento, que ahora cuenta con un deflactor de llamas. Al encender los 33 motores Raptor del cohete Booster 9 (Starship) pudieron ver los nuevos aspectos positivos y negativos con vistas a un segundo despegue.

Drone view of Booster 9 static fire test pic.twitter.com/ARv6H6njgu — SpaceX (@SpaceX) August 6, 2023

Entre lo bueno que la compañía ha destacado, está el correcto funcionamiento del sistema mejorado de supresión de agua, que permite proteger al cohete y la plataforma de lanzamiento del potente despegue. Sin embargo, lo malo es que el vehículo no llegó a completar los 5 segundos planeados por los investigadores: cuatro de los 33 motores se apagaron pronto y el test solo duró 2,74 segundos.

El apagado de los motores Raptor no es algo nuevo, puesto que ya pudimos ver ciertos fallos en el lanzamiento del 20 de abril, cuando algunos no llegaron a encenderse. Según la empresa, los motores son los Raptor 2 y ya están trabajando en una versión 3 mejorada, para que estos errores no se produzcan en el futuro.

Pese a que el ensayo no saliese del todo como se esperaba, SpaceX ha logrado grandes avances con respecto al intento de primavera. Esto demuestra un verdadero interés por ponerse las pilas por parte del equipo y no es para menos, ya que, hasta que no consigan demostrar mediante las pruebas de que todo puede salir bien, no obtendrán la aprobación de lanzamiento de la Administración Federal de Aviación.

