¿Se ha 'roto' Internet? Caída masiva en varios medios de comunicación y en webs como Reddit, Twitch, Twitter o Amazon

Importantes páginas web y portales de Internet se encuentran en este momento caídos debido, parece ser, a una caída de Fastly.

Algunos de los sitios que están actualmente offline son Amazon, Twitch, Reddit, The New York Times, The Verge, Gizmodo, El Mundo o El Periódico, según reportes de los usuarios o de los mismos portales.

DownDetector lista también Twitter como una de las plataformas que está sufriendo problemas, especialmente a la hora de cargar las imágenes.

Breaking: the internet. Huge parts of the web are currently offline, including Reddit, Twitch, and (regrettably) The Verge. We'll keep you posted 👍 — The Verge (@verge) June 8, 2021

"Una gran interrupción se ha extendido por Internet, dejando offline a muchos sitios populares, incluidos Amazon, Twitch y Reddit", dice The Verge en un comunicado de prensa que ha emitido a través de un documento de Google, al estar su portal caído.

No solo The Verge está experimentando problemas: también se han desconectado una gran cantidad de sitios de noticias, incluidos CNN, The New York Times, The Guardian, Vice, Gizmodo o The Financial Times. En España medios como El Mundo, Diario As y El Periódico están viviendo los mismos fallos.

Otros portales como la web del Gobierno británico, Spotify, Vimeo o Shopify también están caídos.

Cuando grandes interrupciones como esta afectan a gran parte de Internet, generalmente se debe a algún proveedor de servicios central. En este caso, parece que la causa del problema se debe a una empresa llamada Fastly, que proporciona servicios de red de entrega de contenido a muchos sitios web.

En torno a las 12 hora peninsular española Fastly ha comunicado fallos de conexiones. A las 12:26h, informan de que siguen "investigando este problema".

ACTUALIZACIÓN: un mensaje de las 12:44h de Fastly dice que "se ha identificado el problema y se está implementando una solución".

Actualizaciones del estado de los fallos. Fastly

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.