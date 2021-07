Sabrán a qué obras miras: los museos incorporan sistemas de análisis de miradas para identificar los cuadros más populares

Algunas personas relacionan el concepto de museo con algo anticuado que está lejos de la tecnología, sin embargo, todos ellos necesitan las herramientas digitales como el e-ticketing para vender entradas de manera online. Asimismo, el Museo Nacional de Ámsterdam (Países Bajos) presentó el pasado 23 de junio una reconstrucción de las partes que faltaban del cuadro ‘Ronda de Noche’ de Rembrandt gracias al uso de la Inteligencia Artificial (IA), así que, podríamos decir que el arte y tecnología van de la mano.

Sin embargo, a causa de la crisis sanitaria la mayoría de los museos han vuelto a abrir sus puertas a los turistas para recuperar parte de los ingresos que perdieron el año pasado. Debido al notable descenso del número de visitas, un grupo de investigadores ha aplicado en un museo de Bolonia (Italia) un nuevo proyecto de datos que podría ayudar a los trabajadores a valorar qué cuadros y esculturas son los que tienen un mayor atractivo, de esta manera, se favorece al incremento del número de turistas.

Un arte más 'tecnológico'

Para llevar a cabo la idea, el equipo de investigación 'ENEA' ha desarrollado un sistema basado en dispositivos que pueden llegar a calcular durante cuánto tiempo y qué tan cerca se ponen los turistas delante de una obra a la hora de observarla.

Seguramente estarás pensado en qué tipo de tecnología se ha empleado para averiguar estos datos, ¿verdad? Gracias al Big Data y las cámaras que están ubicadas cerca de los cuadros, el sistema 'ShareArt' recoge información sobre la cantidad de espectadores que miran una obra de arte, analizan sus comportamientos, miden la distancia de observación y calculan el tiempo que trascurre desde que una persona se pone delante de un cuadro hasta que se va.

Los investigadores de ENEA declaraban para el medio Bloomberg que “esto podría ayudar a definir el valor de atracción para algunas obras de arte específicas, lo que conduciría a cambios en el diseño de museos y galerías y en la programación de exposiciones”. Aunque si estás pensando que esta idea es plenamente novedosa, permítete decirte que estás equivocado, ya que dicho sistema se originó en 2016, a pesar de que en este último mes se han realizado las primeras pruebas.

Catorce dispositivos ShareArt se están poniendo a prueba en un proyecto conjunto con el Istituzione Bologna Musei (Bolonia, Italia) para ofrecer a los museos la oportunidad de probar dicha tecnología, recalcando que la privacidad de los turistas no se verá en ningún momento comprometida. Por otro lado, gracias a la elaboración de datos, la mirada del observador se puede traducir en un gráfico para detectar dónde se concentra la mayor atención .

Las cámaras y sensores se han instalado al lado de la información de las obras. ENEA

¿A dónde se va nuestra mirada cuando estamos observando un cuadro?

Como he mencionado anteriormente, ShareArt también se encarga de rastrear el número de personas que se detiene delante de una obra a la hora de observarla. Seguramente habrás ido al museo del Prado o Nuseu Nacional d'Art de Catalunya (Barcelona) -por poner de ejemplo– y te habrás parado a mirar un cuadro durante un par de segundos, ¿a que sí?

Podríamos decir que la mayoría de los visitantes no aguantan más de 15 segundos viendo una escultura o cuadro, ya que el tiempo de observación promedio es de cuatro a cinco segundos. Esto es opinión personal, pero a veces me da por pensar que verdaderamente no sabemos apreciar una buena obra de arte, es una pena.

Roberto Grandi, presidente de Bologna Musei, afirmaba para Bloomberg que “al examinar los datos de los observadores de ambos lados de un díptico del siglo XIV del pintor Vitale degli Equi, los datos mostraron que la atención fue atraída de inmediato a la representación más concurrida de la bendición de San Pedro, a la derecha, siendo que muchos visitantes se saltaban la otra mitad del díptico”.

El resultado del análisis puede conducir a cambios en la iluminación, la puesta en escena y la ubicación de las obras de arte entre sí, además, dichos descubrimientos podrían sugerir a los museos en hacer cambios a la hora de colocar las pinturas y esculturas de manera más accesible para los turistas.

Quién sabe, a lo mejor dentro de unos meses vemos esta tecnología instalada en los museos españoles. ¿A ti te gustaría saber qué partes de 'Las meninas', 'Guernica', 'Los fusilamientos del tres de mayo' o 'La maja desnuda' son los más vistos? Personalmente a mí sí que me gustaría saberlo, pero parece ser que nos tocará esperar un pelín más hasta que llegue este avance a España.

Dispositivo visto de cerca. Istituzione Bologna Musei

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.