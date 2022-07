Rusia da marcha atrás: se quedará más años en la Estación Espacial Internacional

Yuri Borissov (jefe de la agencia rusa Roscosmos) anunció que Rusia dejaría de operar en la Estación Espacial Internacional (ISS) después de 2024.

Ahora, Roscosmos tiene la intención de permanecer en el programa hasta 2028, según un informe de Reuters. La agencia rusa quiere seguir involucrada con la ISS hasta que tenga una nueva estación espacial en funcionamiento, por consiguiente, se han marcado como fecha límite dicho año.

Roscosmos causó revuelo cuando Borisov le dijo a Vladimir Putin que había tomado la decisión de dejar la asociación con la ISS tras 2024, sin embargo, solo comunicó que Rusia esperaba cambiar el enfoque a una nueva estación espacial llamada 'Estación de Servicio Orbital Rusa' (ROSS).

The Verge indica que "un funcionario de la NASA afirmó que la agencia no había tenido ninguna noticia oficial de Roscosmos, mientras que el administrador de la NASA, Bill Nelson, dijo en un comunicado que la agencia no había sido informada de las decisiones de ninguno de los socios".

Por otro lado, Reuters señala que los funcionarios de Roscosmos tuvieron alguna comunicación con la NASA, informando a la agencia espacial de Estados Unidos que seguiría involucrada en la ISS hasta que ROSS estuviera lista en 2028.

La NASA y Roscosmos son los socios más importantes de la Estación Espacial Internacional, pero desafortunadamente, crecieron las tensiones entre Estados Unidos y Rusia por la invasión de Ucrania.

El futuro de la estación espacial de Rusa

Roscosmos publicó una entrevista con Vladimir Solovyov (director de vuelo de la parte rusa de la ISS) y dio detalles sobre los planes de la estación espacial de Rusia.

ROSS se construirá en dos fases (la primera a partir de 2028), además, considera necesario continuar con las operaciones para que no haya una brecha en las misiones tripuladas.

La NASA planea operar el vehículo hasta 2030, y parece que Roscosmos estará a bordo hasta 2028.

