Rozy, la coreana más seguida, es un personaje virtual creado por ordenador, ¿es el fin de los influencers humanos?

Es algo común ver a influencers patrocinando marcas en las redes sociales, desde cantantes, actores, youtubers e incluso usuarios que son famosos en apps como Instagram o TikTok. No obstante, podría llegar a ser un poco extraño que un influencer virtual vaya ganándose un hueco en dichas plataformas.

Como lo estás leyendo, estos nuevos ‘famosos’ consisten en imágenes generadas por ordenador y son el resultado de aplicar infografía y gráficos 3D. ‘Rozy’ es la creación de la compañía de marketing Sidus Studio X y se trata de una influencer coreana con más de 100 patrocinios que está cerca de ganar más de un millón de dólares a lo largo de este año -es bastante probable que gane más dinero que una persona real-.

Para llevar a cabo su creación no hizo falta utilizar a una persona de carne y hueso para empezar a modelar su aspecto, además, tampoco tuvieron como referencia los rasgos occidentales. A Rozy se le podría definir como una joven de 22 años procedente de Corea del Sur que posee facciones y costumbres propias como las que tienen los jóvenes de dicho país.

Ventajas de los influencers virtuales

Al ser un producto ficticio de una empresa, las grandes ventajas que tiene esta influencer son que no envejece y tampoco se mete en polémicas, básicamente, se trata de un avatar que aparece en escenas generadas por Sidus Studio X. El hecho de no meterse en conflictos provoca que las marcas apuesten por estos personajes ficticios, ya que la reputación de la entidad no se vería perjudicada.

Existe la posibilidad de que Rozy pueda llegar a participar en un futuro en películas, aunque no sería nada del otro mundo, ya en su perfil de Instagram podemos observar que ha hecho publicidad de productos de cosmética y del Samsung Galaxy Z Fold 3.

El éxito que ha adquirido

La fama de Rozy empezó en julio de este año gracias a su aparición en un anuncio de televisión, desde entonces, ha tenido una gran cantidad de contratos publicitarios con varias empresas y una importante cantidad de patrocinios. Baek Seung Yeop (CEO de la empresa) contaba para AllKPop que estaba orgulloso con el resultado porque en una misma semana hicieron dos anuncios y aún están pendientes de tramitar 100 patrocinios.

Por otro lado, el CEO también confirmaba que ya han alcanzado el objetivo de beneficios, teniendo en cuenta que aún queda un trimestre para acabar el año. En consecuencia de ello, confía en que Rozy pueda ganar más de 1.000 millones de won surcoreanos (un poco más de 720.000 euros, aproximadamente) a finales de 2021.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.