Revelan el lenguaje de programación que usa el telescopio espacial James Webb

JavaScript es posiblemente el lenguaje de programación del que más oímos quejarse a los desarrolladores web, sin embargo, parece que el equipo del telescopio espacial James Webb trabaja mano a mano con él. De hecho, las imágenes de predecesor de Hubble no habrían conseguido llegar a la Tierra si no fuese por este sistema.

Según explican en un artículo de The Verge, el Webb está controlado en su mayoría por archivos JavaScript, concretamente en un kit de desarrollo de software de 2002. En un informe del Módulo de Instrumentos Científicos Integrados del telescopio se puede leer que "la Tarea de Procesador de Scripts (SP), que ejecuta scripts escritos en JavaScript al recibir un comando para hacerlo".

A través del SP, el Webb recibe instrucciones de los JavaScripts para ejecutar sus tareas. El telescopio cuenta con scripts preescritas para llevar a cabo tareas concretas, aunque también pueden ser los propios científicos los que pidan que este realice alguna operación.

Cuando el equipo hace esto, los JavaScripts son interpretados por un programa SP, que se encarga de comunicar la tarea a las herramientas del telescopio que puedan ejecutarla.

Hay que aclarar que el Webb no usa un navegador web donde JavaScript controla de forma directa el instrumento de infrarrojo medio. En realidad, se utiliza como un administrador de tareas que ordena a los distintos sistemas a realizar determinadas acciones. No obstante, eso no le quita relevancia, ya que el Módulo de Instrumentos Científicos es un sistema clave en el telescopio, tanto que la NASA llega a catalogarlo como "el corazón" del Webb.

¿Por qué la NASA usa una versión de 2002?

A pesar de que el Webb se lanzase en diciembre de 2021, el proyecto se puso en marcha en 1989. Los primeros pasos en su construcción iniciaron en 2004, cuando el Nombas ScriptEase 5.00e que usa acababa de lanzarse.

El informe que afirma que los scripts usados en el telescopio de la NASA son de Java salió en 2011, según ResearchGate. Por lo tanto, es posible que la agencia espacial estadounidense finalmente optase por cambiar el lenguaje de programación, pero los medios de comunicación invitan a pensar que su equipo continuó con este hasta su lanzamiento el año pasado.

