¿Qué es el autoconsumo solar en remoto y cómo puede ayudarte a ahorrar?

No todo el mundo puede permitirse la instalación de unas placas solares, ya sea por su precio, porque no tiene una vivienda estable al vivir de alquiler, entre otras cosas. Independientemente de esto, los que quieran tener energía solar y no puedan tener una instalación de paneles solares en su casa pueden tenerla gracias al autoconsumo remoto.

Para ello, lo primero es conocer lo que es el autoconsumo remoto y lo primero que hay que decir es que es una solución que no necesita de ninguna instalación de paneles solares en la vivienda, sino que consiste en obtener la energía de un parque fotovoltaico cercano de la zona.

Dependiendo de la energía que queramos obtener deberemos pagar por una cantidad u otra de paneles, pero la potencia no se verá afectada a pesar de que este más o menos lejos. Eso sí, si se hace uso de mayor energía de la que tenemos contratada, se nos aplicara, a precio de mercado, el coste extra.

Un servicio con garantías

En la actualidad, diversas empresas dan la oportunidad de acceder al autoconsumo remoto. Una de estas empresas es Comunidad Solar, que no solo nos provee de energía, sino que también asegura múltiples protecciones. Entre estas, destaca la garantía contractual de derechos de producción renovable en un periodo de 30 años, respaldada por su propio seguro.

Otra empresa es SolarPack, cuya suscripción es sencilla, ya que basta con hacer una solicitud y suministrar la información de consumo para evaluar las necesidades eléctricas. Para un hogar estándar, con la adquisición de 4 paneles solares debería de ser suficiente.

A diferencia de la instalación de paneles en propiedad, el autoconsumo a distancia no está restringido en términos de la cantidad de paneles, ya que existe una mayor disponibilidad de espacio. Si te cambias de casa, está la opción de redirigir la cantidad de energía acordada a la nueva dirección o incluso vender este paquete energético.

Todavía está ‘muy verde’

Aunque el autoconsumo solar está en crecimiento y algunas empresas lo ofrecen, pero la disponibilidad de parques solares es limitada y su ubicación es muy específica. La compañía Comunidad Solar, por ejemplo, tiene tres parques en Murcia y Palencia, generando 3,2 MW. Su expansión incluye planes para Menorca y Talavera de la Reina.

En cambio, SolarPack, a través de su opción Click&Go, cuenta con un parque solar de 10 MW en Tejeda de Tiétar, Cáceres, proporcionando energía a cerca de 5.000 hogares.

