Proyecto Galileo: el estudio que pretende demostrar la existencia de inteligencia alienígena a través de la tecnología

The Galileo Project

La búsqueda de vida extraterrestre inteligente comenzó en los años 1960, sin embargo, todavía no existen evidencias científicas que corroboren su existencia. Ahora, un nuevo proyecto tratará de encontrar pruebas irrefutables buscando rastros de su tecnología en nuestro sistema solar.

El ‘Proyecto Galileo’ tiene el objetivo de hallar señales tecnológicas alienígenas o mensajes codificados en luz láser. Para ello, los investigadores buscarán objetos físicos que se sitúen cerca de la Tierra.

Según un documento reciente del Pentágono entregado al Congreso estadounidense “la cantidad limitada de informes de alta calidad sobre fenómenos aéreos no identificados (UAP) obstaculiza nuestra capacidad para sacar conclusiones firmes sobre la naturaleza o intención de los UAP”.

Con la intención de cambiar esta realidad, se ha desarrollado el Proyecto Galileo. Avi Loeb, astrónomo de la Universidad de Harvard y cofundador y director del estudio lo ha denominado ‘Galileo’ en honor al astrónomo italiano del Siglo XVII que fue injustamente difamado.

Pese a que no haya evidencias empíricas que demuestren la existencia de civilizaciones alienígenas en la Vía Láctea, muchos se niegan a afirmar que no exista o haya existido vida inteligente extraterrestre. Son varias las misiones espaciales que han tratado de demostrarlo, como Voyager 1 y 2, Pioneer 10 y 11 y New Horizons.

“La ciencia no debería rechazar dogmáticamente las posibles explicaciones extraterrestres debido al estigma social o preferencias culturales”, señala el equipo del Proyecto Galileo en su página web.

El equipo de la Universidad de Harvard prevé realizar una serie de actividades con su proyecto. Una de ellas consiste en la búsqueda de objetos interestelares similares a Oumuamua, UAP o satélites extraterrestres que orbitan alrededor de la Tierra.

Los estudios astronómicos que se evalúen serán tanto existentes como futuros. Además, los investigadores han explicado que buscarán posibles UAP con una red de telescopios mediana y de alta resolución.

La inteligencia artificial que emplearán diferenciará entre los artilugios extraterrestres reales y los fenómenos naturales y los creados por el hombre, como drones aéreos o aviones de combate.

Según informa space.com, el Proyecto Galileo obtuvo 1.755 millones de dólares en donaciones y actualmente está barajando qué instrumentos comprar para el estudio. Si no logran detectar tecnología alienígena, el proyecto pasará a recopilar datos científicos valiosos para estudiar asteroides y cometas interestelares, por lo que el dinero recaudado se seguirá utilizando.

