España lanza este miércoles desde Huelva su primer cohete espacial Miura 1

El primer cohete espacial 'made in Spain', Miura 1, estaba listo para volar desde hace unos meses y este miércoles por fin despegará desde las instalaciones de Cedea en El Arenosillo, Moguer (Huelva). La ventana de lanzamiento, es decir, el momento propicio para el despegue, ha comenzado hoy a las 8:00 AM y terminará mañana a las 10:00 AM.

Aquellos que quieran presenciar telemáticamente este hito espacial español (y europeo) tendrán que madrugar, puesto que sus desarrolladores de la empresa alicantina PLD Space han notificado que el directo comenzará a partir de las 5:30 AM. Se podrá ver desde el canal de YouTube de la firma y, en 20BITS, haremos un seguimiento de lo que ocurra.

Ya es oficial: ¡Por fin MIURA 1 SN1 está listo para volar!



· Nombre de Misión: MIURA 1 SN1 Test Flight

· Ventana de Lanzamiento: 30 de mayo 08:00 / 31 de mayo 10:00 (CET)

· Retransmisión en directo: 31 de mayo a partir de 05:30 (CET) en https://t.co/sZ1mrl7Ld6#VamosMIURA pic.twitter.com/cLYm0JknpK — PLD Space (@PLD_Space) May 30, 2023

PDL Space disponía de diversas ventanas de lanzamiento a lo largo de todo el mes de mayo, pero la última era del 30 al 31 de mayo. El pasado 21 de mayo intentaron un lanzamiento, sin embargo, lo retrasaron por las condiciones meteorológicas.

La marca española informó que la "próxima oportunidad" no sería antes del 28 de mayo porque querían "garantizar seguridad en tierra y en vuelo de acuerdo con las prácticas más rigurosas que se aplican en un primer lanzamiento". Finalmente, la fecha escogida será mañana, ya que las condiciones atmosféricas se prevén favorables.

Para que el lanzamiento inaugural de Miura 1 sea exitoso, la velocidad del viento en superficie deberá ser inferior a los 20 kilómetros por hora y más arriba deberá estar también calmado y sin tormentas potenciales cercas. Por ello, PDL Space ha decidido esperar hasta que las estimaciones sean más precisas, a menos de 24 horas de que comience la retransmisión.

Raúl Torres, cofundador y director de PDL Space, comentó durante la presentación de Miura 1 el pasado mes de marzo que, "si durante el procedimiento del lanzamiento, que dura unas diez horas, se detecta un mínimo factor de riesgo; se abortará la operativa de ese día y se iniciará de cero la próxima ventana de vuelo".

