Portugal prohíbe a Worldcoin escanear el iris: este país toma la misma decisión que España

A principios de marzo, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) obligó a Worldcoin, una iniciativa impulsada por el director ejecutivo de OpenAI, a interrumpir, de forma cautelar, su actividad en España para no seguir escaneando el iris de los usuarios y recopilando datos personales. Además, pocos días después, la Audiencia Nacional rechazó la medida cautelar que había solicitado Worldcoin, para llevar a cabo su actividad en nuestro país, al salvaguardar el derecho a la protección y respaldar la decisión de la AEPD.

Y, ahora, por si fuera poco, el regulador de datos de Portugal, CNPD, ha emitido una orden de cese temporal de la recolección de datos biométricos por parte de la empresa de Sam Altman durante un periodo de 90 días.

Esta decisión viene tomada por el alto riesgo para los derechos de protección de datos de los ciudadanos portugueses, además, el regulador asegura que Worldcoin ha escaneado el iris de menores sin la autorización de sus padres u otros representantes legales. Por lo tanto, la CNPD emite en un comunicado informando que "ayer decidió ordenar a la Fundación Worldcoin que limite temporalmente la recopilación de datos biométricos a través de Orb en el territorio nacional para salvaguardar los derechos de los ciudadanos, especialmente los menore"-

Añadiendo que "la deliberación fue aprobada en el pleno del CNPD, imponiendo una medida provisional urgente a la Fundación Worldcoin, como responsable del procesamiento, hasta la conclusión de su proceso de investigación. La cobertura informativa proporcionada por los medios de comunicación también llamó la atención de la CNPD sobre el hecho de que más de 300 mil personas en Portugal ya habían proporcionado sus datos biométricos".

Por otro lado, la presidenta de la CNPD, Paula Meira Lourenço, señala en el mismo comunicado que "esta orden de limitar temporalmente la recopilación de datos biométricos por parte de la Fundación Worldcoin es, en este momento, una medida indispensable y justificada para obtener el efecto útil de defender el interés público en la salvaguardia derechos fundamentales, especialmente de los menores".

De momento, CNPD sigue investigando las quejas recibidas por parte de los usuarios que están relacionadas con la recopilación no autorizada de datos de menores.

¿Qué pasa si has escaneado tu iris?



La directora de la AEPD, Mar España, mencionó en una rueda de prensa los riesgos de vender tus datos biométricos: "Riesgos a la propia identidad, al poder ser suplantados; a la intimidad, ya que el iris refleja datos de salud y se puede extraer información complementaria; y riesgo social".

Pero, ¿y qué ocurre si ya has escaneado tu iris con un orbe de Worldcoin? La directora de AEPD pide tranquilidad: "No es necesario que las familias se alarmen". Worldcoin está obligada a bloquear estos datos, no puede operar con ellos.

