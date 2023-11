Un polémico comentario de Musk lleva a X a la debacle: Apple y otros anunciantes se van mientras la plataforma lo niega todo

Elon Musk está en boca de todos y, normalmente, suele ser por alguna polémica que haya desencadenado en las redes sociales. Esta vez, el empresario millonario está viendo que las grandes compañías han empezado a retirar su publicidad de X (antes Twitter) por un mensaje en el que Musk mostraba su acuerdo con una publicación antisemita.

Pero para ponernos en situación, toda esta polémica empezó cuando un usuario escribió el siguiente tuit: "Las comunidades judías han estado impulsando el mismo tipo de odio dialéctico contra los blancos que, según afirman, quieren que la gente deje de utilizar contra ellos. No me importa que ahora las poblaciones judías occidentales lleguen a la inquietante conclusión de que esas minorías que apoyan la invasión de su país no les agradan demasiado". Como se puede leer, dicha publicación partía de arraigadas teorías sobre el poder judío en las sociedades occidentales como del conflicto bélico entre Israel y Palestina, además, Elon Musk entró en disputa y decidió apoyar el mensaje: "Has dicho la pura verdad".

Tras esta respuesta, múltiples empresas y organismos institucionales han empezado a mostrar su rechazo hacia al magnate. En primer lugar, IBM suspendió toda la publicidad en X mientras "investiga esta situación inaceptable", al igual que ha hecho Apple, Disney, Warner Bros, Discovery, los estudios Paramount, las cadenas Comcast y NBCUniversal, el canal de televisión CNN y la productora cinematográfica Lionsgate. Asimismo, por si fuera poco, instituciones como la Comisión Europea también ha decidido suspender su publicidad en X por el mensaje de Musk con alusiones a una teoría de la conspiración sobre los judíos, teniendo en cuenta que fue etiquetado como antisemita y racista por la Casa Blanca.

Ante esta situación, un día después de que el empresario hiciera este comentario polémico, la ONG de tendencia progresista Media Matters for America publicó un artículo en el que exponía que los anuncios publicitarios de grandes marcas se han estado viendo cerca de mensajes "pronazis" en X. Y para 'darle más bombo al asunto', Musk, en un mensaje en su red social tras la publicación del artículo, dijo que Media Matters "es una organización malvada".

Mientras tanto, un grupo de 164 "líderes judíos" -incluyendo rabinos, artistas y académicos de "diversas ideologías"- emitieron un comunicado denunciando el "antisemitismo en X", acusando al empresario multimillonario de "propagarlo" y exigiendo a estas grandes empresas y organismos que dejen de financiar a la aplicación "a través de su inversión publicitaria".

¿Qué dice X (Twitter) al respecto?



Linda Yaccarino, directora ejecutiva de X, afirmó en una publicación que "el punto de vista de X siempre ha sido muy claro de que la discriminación por parte de todos debería parar en todos los ámbitos. Creo que eso es algo en lo que todos podemos y debemos estar de acuerdo. En lo que respecta a esta plataforma, X también ha sido extremadamente claro acerca de nuestros esfuerzos para combatir el antisemitismo y la discriminación. No hay lugar para esto en ningún lugar del mundo, es feo y está mal. Punto final"

Por otro lado, un ejecutivo de X le indicó al diario Axios que la plataforma "hizo un barrido en las cuentas que Media Matters encontró", añadiendo que las publicaciones relacionadas con esta polémica se etiquetarán como "Sensible".

Y en lo que se refiere al principal protagonista de toda esta polémica, Elon Musk dio marcha atrás en su respaldo anterior a la publicación antisemita y aclaró que no cree que el odio hacia los blancos no se extienda "a todas las comunidades judías".

