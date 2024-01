62 horas y 1 minuto: el tiempo que Emilia ha conectado con su familia gracias al móvil 'Maximiliana'

El móvil Maximiliana conecta a miles de personas con sus mayores todos los días. Una iniciativa impulsada por un joven zaragozano para hablar con su abuela en la distancia.

La historia es bien conocida en los medios de comunicación: el fundador de la empresa, Jorge Terreu, un ingeniero informático de la Universidad de Zaragoza, viajó por estudios a Francia, dejando a su abuela en la capital aragonesa, con quien estaba acostumbrado a conversar diariamente.

Al ser ella una persona de edad avanzada, no poseía los conocimientos tecnológicos necesarios para utilizar un móvil normal. En ese momento, surgió una idea revolucionaria: un móvil que funcionase solo, con videollamadas, sin necesidad de tocarlo. Se denominó Maximiliana, en honor a la abuela de 92 años.

Ahora, la innovadora compañía que nació de aquella entrañable y aplaudible idea, ha querido honrar a todos aquellos que usan este invento desde cualquier ciudad de España, poniendo en el foco tanto a los mayores como a sus familias.

200.000 llamadas en diciembre

La Navidad es una época especialmente dura para algunos de nuestros mayores, ya que pueden sentirse más solos. En su lucha porque esto no ocurra, la compañía Maximiliana lanzó a principios de diciembre una iniciativa para descubrir quiénes son las personas mayores que más llamadas reciben de España.

Para ello, la empresa ha analizado 200.000 llamadas, “el estudio más extenso que se ha hecho en España sobre compañía a través del móvil”, dice Terreu en una entrevista para 20bits.

“Para agradecer la dedicación de estas personas a sus familiares, vamos a invitar a los 50 primeros a una cena sorpresa”, tanto a la persona mayor como al miembro de la familia que más lo ha llamado, “para que tengan un bonito recuerdo juntos”, destaca el joven zaragozano.

El objetivo de este estudio es dar a conocer “ejemplos de cariño y dedicación a los más mayores y con ello fomentar su compañía durante estas fechas”. Un total de 543.852 minutos se han llenado con el amor de todas estas familias.

Los resultados se pueden contemplar en esta página web.

¿Qué comunidades autónomas están más cerca de sus mayores?

La primera, con cierta diferencia, es Andalucía con 7 horas y 50 minutos de llamadas. Le sigue Cantabria, con 7 horas y 38 minutos, y Extremadura, con 6 horas y 55 minutos. Asturias (3h 53’), Galicia (3h 53’) y Murcia (4h 03’) son las que están más abajo en la lista.

Terreu comenta que está llamando “a los campeones, a los primeros de cada Comunidad Autónoma, para charlar un rato con ellos y también para para darles la enhorabuena, porque claro, son personas que pasan muchísimo, muchísimo rato por teléfono con sus familias”.

Así se ve el teléfono Maximiliana. Maximiliana

Emilia, la campeona de España

Emilia, con 62 horas y 1 minuto (3.721 minutos), es la número uno de España. Ella es de Zaragoza —al igual que Maximiliana— y, cada día, habla con sus seres queridos una media de algo más de dos horas (2h y 4').

Terreu relata su encuentro con Emilia: “Me he quedado fascinado. Fui a su casa a visitarla y charlé con ella. Como tardé en llegar un poco más de lo previsto, me llamó para decirme que me esperaba en el bar de abajo tomando una Coca-Cola. Sin ninguna duda es una de las personas más transparentes y hospitalarias que he conocido. Me contó varios momentos duros por los que había pasado en su vida y enseguida entendí de dónde venía ese carácter tan puro, que me recordó mucho a mi abuela Maximiliana”.

“Añadí mi número con una foto mía a su móvil Maximiliana, para que me llame cuando quiera, y, como le gustó tanto la foto que nos hicimos, le dije que la semana que viene se la llevaré impresa a casa”, añade.

La segunda en la lista es Amparo, de Huelva, 61 horas y 39 minutos. “Su familia me contó que todas las noches hacen videollamada al móvil Maximiliana de Amparo y hablan con ella desde la cama, cuando ella ya está acostada, hasta que ella se queda dormida”, desvela Terreu.

“Las personas mayores saben muchísimo, pero mucha gente no lo ve porque es un tesoro que solo puedes encontrar con tiempo y cariño”, concluye el fundador de Maximiliana.

Jorge Terreu con su abuela Maximiliana. Maximiliana

Maximiliana, un éxito en toda España

Cade vez más familias buscan una manera de conectar con sus mayores de forma que para estos la tecnología sea accesible. Eso es precisamente lo que hace Maximiliana.

“La gente viene de probar otras soluciones, móviles con teclas grandes o adaptados… pero no terminan de cuajar y de servir a sus abuelos y abuelas. Muchas veces, los ‘smartphones para mayores’ no son más qué teléfonos inteligentes normales con las letras y los iconos de la pantalla más grandes y puede que un teclado, pero que siguen teniendo un menú, unos ajustes, unas aplicaciones… conceptos que para las personas mayores, sobre todo para las mayores de 80, se hacen cuesta arriba”, comenta el fundador de Maximiliana.

El móvil ideado por Terreu elimina todo eso: solamente tiene una pantalla —si bien después cada usuario puede personalizarlo y añadir algunos extras, si le interesa— y la persona responsable —el familiar— lo puede controlar por completo en su propio móvil con una aplicación de control. De esta manera, el mayor dueño del dispositivo no tiene ni que manejarlo si no quiere, solo ponerse delante de él y hablar con sus seres queridos, ya que hace videollamadas que se descuelgan sola.

El teléfono viene con la tarjeta SIM incluida y el familiar puede controlarlo y ubicarlo mediante GPS, así como chequear el nivel de batería o configurar los contactos. Más de 10.500 personas lo utilizan ya en España, sumando un total de 470 horas de compañía cada día.

