Nueva misión de la NASA: la nave espacial 'Lucy' llevará una cápsula del tiempo para los futuros terrícolas

La semana pasada, los ingenieros de la NASA instalaron una cápsula del tiempo en la nave espacial ‘Lucy’ para que los próximos arqueólogos del espacio puedan interpretar los mensajes que incluye dicha placa, desde discursos de premios Nobel hasta una descripción de la configuración del sistema solar.

El próximo 16 de octubre de este mismo año se lanzará la nave espacial y permanecerá dentro del sistema solar para que los humanos puedan recuperar la cápsula del tiempo, aunque de momento, están haciendo los últimos preparativos previos al lanzamiento.

Los mensajes que van incluidos hablan sobre la eternidad, memoria cultural y esperanza, además, la placa incluye citas de personas reconocidas; desde Martin Luther King; poetas como Orhan Pamuk, Louise Glück, Amanda Gorman, Joy Harjo y Rita Dove; de científicos como Albert Einstein y Carl Sagan; del guitarrista de Queen y los Beatles; y también del astrónomo Brian May. Si quieres leer lo que dice cada famoso, puedes hacer clic en el siguiente enlace.

El verdadero objetivo de la nave espacial

La misión de Lucy está centrada en los asteroides troyanos, un grupo de rocas espaciales que orbitan alrededor del Sol y que comparten órbita con un planeta para formar parte de él. Asimismo, si te estás preguntando por qué se llama Lucy la nave espacial, debes saber que ha sido nombrada así para la canción ‘Lucy in the Sky with Diamonds’ de los Beatles.

Se espera que la nave informe a la NASA sobre la evolución del sistema solar, teniendo en cuenta que dicha iniciativa está producida por Discovery Program y finalizará en 2033 cuando las naves espaciales de la misión DAVINCI+ y VERITAS lleguen a Venus. Lucy rebotará entre los asteroides troyanos y la Tierra durante cientos de miles de años, no obstante, la NASA no incluye en su plan el hecho de recuperar la nave.

