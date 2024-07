¿Varados en la Estación Espacial Internacional? La NASA informa del estado de los astronautas 'atrapados'

Las sirenas de alarma no paran de sonar en la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés). La semana pasada, la NASA ordenó refugiarse a toda la tripulación a bordo en sus respectivas naves espaciales por un inminente peligro, debido que un satélite ruso 'se rompió' a una altitud cercana a la del laboratorio orbital.

El satélite que se desintegró fue el ruso Resurs-P1 y sus escombros fueron monitorizados por el Control de la Misión, pero, finalmente, tras sosegar la situación, se autorizó a la tripulación a salir de sus naves espaciales y la Estación reanudó sus operaciones normales. Y, para terminar de 'calmar las aguas', el viernes pasado, la NASA afirmó en una conferencia de prensa virtual que la cápsula Starliner de Boeing no está "varada" en la Estación Espacial Internacional y que los astronautas Butch Wilmore y Suni Williams están seguros.

Sin embargo, el gerente del Programa de Tripulación Comercial de la agencia espacial estadounidense, Steve Stich, confirmó que no hay ningún afán de traer de vuelta a los astronautas 'atrapados' Wilmore y Williams, debido a que continúan trabajando para resolver los problemas técnicos con el fin de volver a la Tierra. Además, Stich, quien no mencionó por ahora ninguna fecha de regreso, dijo que Starliner no tiene ningún problema y que la nave "está en buenas condiciones".

Por otro lado, Stich quiso aclarar "alguna información que ha existido" y "cualquier malentendido sobre el vuelo y estado de Starliner". Asimismo, agregó que no obtuvo ninguna comunicación por parte de Rusia sobre el satélite Resurs-P1, que se desintegró y que obligó a los astronautas de la ISS a refugiarse temporalmente.

Existe "un límite de 45 días"

Pese a que los astronautas Wilmore y Williams siguen revisando el vehículo para asegurarse de que todo está listo para el regreso de Starliner a la Tierra, Stich anunció que hay "un límite de 45 días" para hacer una verificación de baterías y rendimiento en órbita.

Además, recordó que Starliner está diseñada para cumplir con una misión de 210 días, que "los sistemas están funcionando bien" y que se están verificando los propulsores para su correcto funcionamiento. No obstante, con el tiempo extra en órbita en la Estación Espacial Internacional, la NASA y Boeing también se centrarán en observar la forma en que funcionan los calentadores en el sistema de hélice y el rendimiento térmico, entre otras pruebas.

Wilmore y Williams "no están abandonados en el espacio"

Starliner lleva más de tres semanas acoplada a la ISS, teniendo en cuenta que se esperaba una misión de prueba de vuelo tripulado de unos diez días. De momento, los responsables siguen sin saber cuándo tendrá luz verde el regreso a la Tierra, no obstante, la nave está autorizada a abandonar la Estación en caso de emergencia.

Respecto a los astronautas Wilmore y Williams, Stich aclaró durante la conferencia virtual que ambos "no están abandonados en el espacio" y que el "plan es continuar devolviéndolos en Starliner y regresarlos a casa en el momento adecuado".

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.