Minar criptomonedas: ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el ordenador más recomendado para hacerlo?

¿Qué es minar monedas digitales? ¿Tiene que ver algo con la minería tradicional? Estás equivocado, el minado de criptomonedas sirve para emitir las nuevas monedas digitales y asegurar la web, es decir, los mineros tienen el objetivo de validar todas las transacciones de blockchain que tienen las criptodivisas, de esta manera, se evitan las dobles transacciones y los usos inadecuados.

Además, a los mineros se les recompensa por dicho trabajo a través de las nuevas emisiones de monedas y las comisiones de transacciones. Podríamos decir que ser minero de criptomonedas es como tener otro puesto de trabajo, ya que estás realizando una labor a través de equipos informáticos para generar los retornos de las inversiones.

Tipos de minería

Existen dos modelos de minería que pueden llegar a depender de cada moneda, debido a que puede tener incorporado alguno de estos protocolos:

'Proof of Work' (Prueba de trabajo): Se ponen ordenadores específicos que son máquinas con chips programados para realizar cálculos matemáticos potentes para sacar soluciones a los problemas. Una vez solucionados, el minero se encarga de comunicar las transacciones que se introducen en el bloque.

Se ponen ordenadores específicos que son máquinas con chips programados para realizar cálculos matemáticos potentes para sacar soluciones a los problemas. Una vez solucionados, el minero se encarga de comunicar las transacciones que se introducen en el bloque. 'Proof of Stake' (Prueba de participación): En vez de realizar un trabajo con esfuerzo digital, se validan las transacciones que se han apostado por parte del capital invertido. Por poner dichas participaciones, el usuario puede recibir rendimientos, monedas nuevas o un porcentaje de la cantidad invertida para recibir un retorno del capital.

¿Qué herramienta necesitaría para minar desde mi ordenador?

Esto depende de cada moneda y de la potencia de cálculo del minado que exista en un momento determinado. Luis Vaello, director regional de Binance, explica que “hace diez años, cualquier persona podía minar muchos Bitcoins en un día con un ordenador simple, pero qué ha pasado, conforme empieza a haber más mineros, cada vez hay más potencia en la red y recibes menos recompensa porque se tiene que repartir la cantidad entre más usuarios”.

Te estarás preguntando cómo se puede llegar a obtener el máximo rendimiento, ¿verdad? Vaello añade que “se debe aumentar el nivel potencia para obtener un mayor retorno, además, es recomendable cambiar de un ordenador simple a un ordenador que tenga una tarjeta gráfica potente”.

¿Se puede minar con cualquier ordenador?

Emplear para la minería de criptomonedas un ordenador básico no supondría daños en su procesamiento y almacenamiento, sin embargo, la potencia de cálculo es tan pequeña que no se sacaría ningún retorno. Luis Vaello comenta que en España existe un problema de cara a la minería, ya que no es rentable minar debido a que los costes de electricidad pueden llegar a superar a los costes de beneficios que podemos obtener.

Lo recomendable es poseer un ordenador de alta gama con tarjetas gráficas potentes para que el proceso sea eficaz. No obstante, si estás interesado en empezar a minar, puedes probar con un ordenador básico para iniciarte en este ámbito.

La actualidad en el mercado de las criptomonedas

En los últimos meses, el nivel de los inversores en la industria ha crecido a niveles considerables en todo el mundo, asimismo, uno de los factores que ha impulsado el crecimiento de este mercado ha sido la pandemia.

Respecto a la 'cadena de desastres' producida en estos últimos días debido a las bajadas de valor, Vaello hace un llamamiento a la tranquilidad: “Los mercados tienden a corregirse, sobre todo cuando han tenido subidas muy salvajes. En 2015 y 2017 se vieron casos similares como el sucedido, sin embargo, ahora se ha dado una recuperación más rápida en el mismo día. Es recomendable que los usuarios no empiecen a comprar y vender porque al final conseguirán reducir sus criptomonedas, lo idóneo sería que aprovechasen estos momentos para ampliar los conocimientos en sus monedas digitales para saber qué potencial pueden llegar a tener”.

