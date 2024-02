Los tres mejores decodificadores TDT y por qué necesitas uno si tu televisión no tiene HD

La venta de descodificadores en España, también conocidos como sincronizadores, se ha dispara tras el anuncio del ya conocido como apagón de la TDT. Fue este miércoles, 14 de febrero, coincidiendo con la festividad de San Valentín, cuando los televisores antiguos o con más de diez años dejaron de funcionar para siempre o, lo que es lo mismo, los canales que no emitan en HD, es decir, en baja definición.

Este nuevo cambio adoptado para el Gobierno, con el Ministerio de el Ministerio para la Transformación Digital al mando, ha provocado que la TDT solo se vea en aquellas televisiones que admitan la sintonización en HD, lo cual supone el adiós de los canales en calidad estándar (SD) para dar paso a la consolidación de la alta definición.

En cualquier caso, el Ejecutivo afirma que el 98% de los hogares españoles ya cuentan con sincronizador DVB-T2, por lo que, a no ser que tenga uno de estos aparatos electrónicos antiguos, las familias no deberían de haber tenido ningún problema a la hora de resintonizar su tele. En otro caso, no les quedará otro que adaptarse a este cambio por medio de la instalación de un descodificador compatible que funcione con una calidad mínima HD a 720p.

Los mejores descodificadores para que tu televisor funcione



Un decodificador, también conocido como receptor de televisión, es el receptor o decodificador de las señales (analógicas o digitales) de televisión analógica o digital (DTV), para luego ser mostrada o visualizada en el televisor. En cualquier caso, las funciones de un descodificador, lo primero que debes hacer es comprobar si tu televisión es compatible con HD, para ello puedes verlo en la guía de TV y ver si los canales aparecen con las siglas HD.

Por ejemplo, "Telecinco HD" o "Antena3 HD". También puedes resintonizar la televisión y ver si los canales que se encuentran son en HD. En caso de que no sea así, habrá que conectar un descodificador externo para TDT en HD con un euroconector o por HDMI. Asimismo, también será necesario contar con una antena TDT adaptada en su casa o comunidad de vecinos. Este paso posiblemente ya lo cumpla porque era necesario para visualizar los canales SD.

Una vez dicho esto, a continuación se muestran cuáles son los mejores descodificadores que puedes encontrar en el mercado.

Alternativas baratas para evitar el apagón de la TDT

El Fire TV Stick de Amazon incluye Alexa para controlarlo por voz Amazon

El mando de televisión inteligente de Amazon es una de las propuestas para hacer frente al apagón de la TDT. Y no cualquier modelo, sino el más vendido: el Fire TV Stick, que cuenta con más de 13.000 valoraciones, es perfecto para convertir nuestra televisión en un modelo smart.

El Xiaomi TV Stick es un reproductor portátil de contenidos en 'streaming'. Pc Componentes

A la venta en PC Componentes, el dongle de Xiaomi Mi TV Stick 4K es otra de las propuestas para poder seguir viendo la televisión con normalidad. Este modelo, que integra Chromecast para potenciar la conectividad con nuestro smartphone, también incluye control por voz con 'Ok, Google' como el mando de Amazon. Además, emite imágenes a 40K y 30 fps y permite el acceso a las principales plataformas de streaming.

El reproductor multimedia de Chrome permite navegar por diferentes aplicaciones. Google

Otro de los modelos más populares entre los usuarios, y de las opciones más baratas para superar el apagón de la TDT, es el mando Chromecast de Google. Este modelo ofrece control por voz, resolución de hasta 1080 píxeles y tecnología HDR y permite navegar por más de 400.000 películas y episodios de series, así como de millones de canciones.

¿Cuáles son las ventajas de comprar un descodificador?



Los decodificadores reducen el gasto en tecnología y electrónica, debido a que se pueden instalar en televisores antiguos.

El uso de los decodificadores alarga la vida útil de los televisores, teniendo en cuenta que muchos españoles han priorizado el ahorro para hacer frente a las subidas de precios.

¿Cómo saber si mi TV es compatible con TDT HD?



En la actualidad, los televisores modernos ya incluyen un receptor de HD, pero son muchos los hogares que tienen TV antiguas y no quieren o no pueden permitirse adquirir uno nuevo. De hecho, la demanda de televisores nuevos ha disminuido un 36% desde 2021 por su alto costo.

Según los datos facilitados desde la página web del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, para ver la TDT en HD, los elementos esenciales para adaptarse a esta fase tecnológica son:

Televisor compatible con HD: El primer paso es verificar si el televisor es compatible con la alta definición. Los televisores más recientes suelen tener la capacidad de recibir y mostrar señales en HD. Sin embargo los televisores más antiguos pueden carecer de esta posibilidad por lo que debería considerarse la posibilidad de adquirir un televisor nuevo que sea compatible con la tecnología HD o bien un decodificador o sintonizador con capacidad HD.

El primer paso es verificar si el televisor es compatible con la alta definición. Los televisores más recientes suelen tener la capacidad de recibir y mostrar señales en HD. Sin embargo los televisores más antiguos pueden carecer de esta posibilidad por lo que debería considerarse la posibilidad de adquirir un televisor nuevo que sea compatible con la tecnología HD o bien un decodificador o sintonizador con capacidad HD. Decodificador o sintonizador TDT HD: Si su televisor no es compatible con la emisión HD será necesario disponer de un decodificador o sintonizador de TDT HD. Estos dispositivos se conectan al cable de antena y al televisor y permiten recibir la señal de TDT en formato de alta definición.

Si su televisor no es compatible con la emisión HD será necesario disponer de un decodificador o sintonizador de TDT HD. Estos dispositivos se conectan al cable de antena y al televisor y permiten recibir la señal de TDT en formato de alta definición. Antena de TDT: La antena juega un papel crucial en la recepción de la señal de TDT. Es importante asegurarse de tener una antena adecuada y en buen estado para recibir las emisiones en HD. Puede ser necesario ajustarla para optimizar la recepción de la señal. En el caso de las comunidades de vecinos puede ser necesario instalar módulos adicionales o actualizar los ya existentes, por lo que la comunidad de propietarios debería ponerse en contacto con un instalador autorizado.

La antena juega un papel crucial en la recepción de la señal de TDT. Es importante asegurarse de tener una antena adecuada y en buen estado para recibir las emisiones en HD. Puede ser necesario ajustarla para optimizar la recepción de la señal. En el caso de las comunidades de vecinos puede ser necesario instalar módulos adicionales o actualizar los ya existentes, por lo que la comunidad de propietarios debería ponerse en contacto con un instalador autorizado. Cableado de calidad: El cableado utilizado para conectar la antena al televisor o al decodificador también puede afectar la calidad de la señal. Es recomendable utilizar cables de buena calidad y asegurarse de que estén en buen estado para evitar interferencias y pérdida de calidad de la señal.

El cableado utilizado para conectar la antena al televisor o al decodificador también puede afectar la calidad de la señal. Es recomendable utilizar cables de buena calidad y asegurarse de que estén en buen estado para evitar interferencias y pérdida de calidad de la señal. Configuración y búsqueda de canales: Una vez que se tengan todos los elementos necesarios habrá que llevar a cabo una búsqueda de canales en el televisor o en el decodificador. Este proceso permitirá sintonizar y guardar los canales de TDT disponibles en su área.

