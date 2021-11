Los perros robóticos de Boston Dynamics bailan al ritmo de 'Start me up' de los Rolling Stones

Boston Dynamics ha contado con la colaboración de los Rolling Stones para recrear el vídeo de su canción 'Start me up' con sus perros robóticos. Esta versión con la compañía se ha llevado a cabo para celebrar el 40 aniversario de su álbum 'Tattoo you' en el que estaba la famosa canción.

En el vídeo que Boston Dynamic ha subido a su plataforma en YouTube, se puede ver a los integrantes de los Rolling Stones en el videoclip original de 1981 junto con los robots Spot. Estos perros robóticos imitan los movimientos de Mick Jagger y el resto de miembros del grupo.

Además de colaborar con la compañía, los Rolling Stones lanzaron una reedición de su álbum en honor esos 40 años. Este remasterizado 'Tattoo you' dispone de 9 pistas inéditas, como 'Living in the heart of love' y una versión de 'Troubles a comin' que ya se habían añadido al disco extra 'Lost & Foung'.

Estas 9 canciones se grabaron durante la creación del disco, sin embargo, no se habían completado hasta hace poco. Asimismo, la banda mejoró sus pistas con guitarras y voces adicionales.

Colaboración con BTS

No es la primera vez que Boston Dynamics trabaja con artistas musicales. En el pasado, ya colaboró con la banda de K-pop surcoreana BTS para celebrar la adquisición de la compañía por parte de Hyundai Motor Company.

En esa ocasión, los perros robóticos bailaron con los integrantes de la banda BTS la canción 'I'm on it'. Los Spots se sincronizaron con la tecnología de la marca de una manera asombrosa durante 1 minuto y 20 segundos.

