La NASA planea traer muestras de Marte a la Tierra con la ayuda de dos helicópteros espaciales

Marte es el planeta favorito de la NASA para realizar sus investigaciones por su proximidad y las condiciones similares a la Tierra. Tras el éxito del helicóptero Ingenuity, la agencia estadounidense anunció el pasado miércoles que estaba desarrollando otros dos nuevos vehículos aéreos para traer rocas marcianas a nuestro planeta y examinarlas.

Inicialmente, el equipo quería enviar el Sample Fetch Rover, un robot que estaba fabricando la ESA. No obstante, The New York Times informó que esta idea se había descartado porque el diseño del rover era demasiado grande y no iba a caber en el módulo de aterrizaje con el cohete de retorno a la Tierra. En su lugar, la NASA ha optado por desarrollar dos helicópteros y eso implica que tendrá que diseñar un módulo de aterrizaje para cada uno.

Esta ilustración muestra los robots que la agencia espera que se encarguen de transportar las muestras. NASA/JPL-Caltech

Con estos vehículos aéreos, la agencia espera recoger muestras de Jazero, una zona marciana que ha sido explorada por Perseverance. El proyecto Mars Sample Retun (MSR) en el que trabajan junto a la Agencia Espacial Europea para traer rocas marcianas aquí tendrá que cumplir con distintas tareas, como aterrizar en Marte, recoger los tubos, sacarlos del planeta y entregarlos a una nave espacial en órbita.

El Perseverance jugará un papel importante

El programa MSR está programado para llegar a Marte en 2030, por lo que todavía queda casi una década. En este tiempo, pueden pasar muchas cosas, pero la NASA espera que el Perseverance todavía continúe operativo.

Según explican, el rover se encargará de llevar los tubos llenos de muestras al módulo de aterrizaje con su brazo robótico. En el caso de que Perseverance falle, la NASA ubicará el módulo más cerca del rover y los helicópteros de respaldo serán los encargados de recuperar las muestras.

Aunque los vehículos van a estar inspirados en Ingenuity, contarán con pequeñas ruedas para moverse hasta las muestras que se encuentren dentro de los tubos y recogerlas del suelo en el que el rover las haya dejado caer.

