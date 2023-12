Jeff Bezos dice que plantará cara a Elon Musk en el espacio, pero empieza con retrasos en el lanzamiento de su cohete New Shepard

Blue Origin, la empresa aeroespacial de Jeff Bezos, quiere acelerar el desarrollo de su tecnología espacial para convertirse en el principal rival de SpaceX, la compañía de Elon Musk. Además, en una entrevista con el informático estadounidense Lex Fridman, el antiguo CEO de Amazon dejó claro que su entidad necesita "ser mucho más rápida" y apostar por un enfoque renovado para que "tenga éxito".

El motivo de estas 'prisas' se debe a que Jeff Bezos dejó su puesto de director ejecutivo de Amazon para involucrarse en el crecimiento empresarial de Blue Origin, pero sobre todo, para lanzar el cohete New Glenn en 2024 y empezar con las misiones especiales de la NASA.

Asimismo, durante la entrevista, Bezos dejó claro que en el espacio hay lugar para SpaceX y Blue Origin, no obstante, existe la posibilidad de que la competencia por los contratos gubernamentales pueda favorecer a la compañía del empresario mencionado. Aunque por otro lado, aclaró que "hay espacio para varios ganadores y ocurrirá en todos los niveles de escala. Así que SpaceX va a tener éxito, seguro. Pero quiero que Blue Origin tenga éxito", según el diario internacional The Verge.

El lanzamiento del cohete New Shepard se retrasó por un "problema del sistema terrestre"



Blue Origin tenía previsto ayer, 18 de diciembre, el lanzamiento de su cohete New Shepard con 33 cargas útiles científicas y de investigación, sin embargo, tuvo que cancelarlo "debido a un problema del sistema terrestre" -como se puede leer en el tuit de abajo-.

Traducción del tuit: "Estamos limpiando #NS24 hoy debido a un problema del sistema terrestre que el equipo está solucionando. Pronto proporcionaremos un nuevo objetivo de lanzamiento para esta semana".

Por si no lo sabías, se trata de la primera misión de su lanzador New Shepard desde que, en septiembre del año pasado, otra misión no tripulada tuvo un problema con una boquilla del motor que provocó que uno de sus lanzamientos tuviese un aborto automático, dando lugar a que la cápsula no tripulada del cohete se liberase y que el propulsor se estrellase contra la Tierra.

Además, para llevar a cabo el lanzamiento que tenía previsto Blue Origin, dicha compañía tuvo que hacer un rediseño del motor y de los componentes de la boquilla e incluso "cambios organizativos" para que la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos pudiese aprobar la licencia de vuelo.

Pese a los imprevistos, Blue Origin ya tiene nueva fecha de lanzamiento para su cohete New Shepard



Dejando de lado el contratiempo que surgió ayer, Blue Origin quiere lanzar el cohete New Shepard este martes, 19 de diciembre, a las 17:37 hora española peninsular. Esta misión, denominada NS-24, no llevará tripulantes y únicamente se limita a experimentos científicos.

