Google debe pagar 15.000 millones de dólares a Apple para mantenerse como el buscador predeterminado en Safari

Google es hasta el momento el buscador predeterminado del navegador de Apple Safari, el cual ya viene instalado en todos los dispositivos iPhone, iPad y ordenadores. Sin embargo, este año a Google le saldrá más caro que siga siendo así.

Según un informe publicado de los analistas de Bernstein, Google deberá pagar a Apple una cifra que podría alcanzar los 15.000 millones de dólares en 2021. Esta cifra en un 50% más que la del año pasado, ya que en aquel entonces pagaron 10.000 millones por dicho acuerdo.

Además, los expertos de Bernstein han añadido una estimación con vistas a 2022 y posiblemente seguiría aumentando considerablemente, con una cifra de entre 18.000 y 20.000 millones.

Para calcular estas cifras, los analistas han tenido en cuenta “las revelaciones de los archivos públicos de Apple, así como en un análisis ascendente de los pagos TAC (costes de adquisición de tráfico) de Google”.

Toni Sacconaghi, uno de los analistas que ha elaborado el informe, ha explicado que es probable que Google esté “pagando para asegurarse de que Microsoft no le supera en la oferta”. No obstante, los expertos de Bernstein subrayan que la compañía puede decidir que el acuerdo no merece la pena por dicha cantidad monetaria.

“Vemos dos riesgos potenciales en los pagos de Google a Apple -señalan en el documento-. El riesgo regulatorio, que creemos que es real, pero que probablemente esté a años vista; vemos un impacto potencial del 4-5% en los beneficios brutos de Apple por una sentencia adversa; y que Google decida dejar de pagar a Apple por ser el motor de búsqueda por defecto, o busque renegociar los términos y pagar menos”.

