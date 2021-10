Facebook paga en Bolsa su caída global junto a WhatsApp e Instagram

Facebook perdió este lunes un 4,89% en Bolsa después de que su plataforma y las aplicaciones de su propiedad (Instagram, WhatsApp y Messenger) registraran una caída generalizada de más de seis horas en varias partes del mundo, que no se había solucionado aún al cierre de la sesión.

En total, Facebook ha perdido un 7,74% en Wall Street en los últimos cinco días, y más de un 13% en el último mes.

Las acciones de la red social se vieron lastradas este lunes en el parqué neoyorquino por la interrupción del servicio de Facebook, Instagram y WhatsApp a nivel mundial, pero, además, la empresa se ha visto gravemente afectada por información que empezó a sacar a la luz hace tres semanas The Wall Street Journal, que revela que los directivos de Facebook saben que las plataformas de la empresa (Instagram, WhatsApp y Messenger, además de la propia red social) son, en muchos casos, nocivas para los usuarios.

La situación se ha visto agravada después de que la informante responsable de filtrar los documentos a la prensa, la exempleada de Facebook Frances Haugen, de 37 años, diera este domingo una entrevista al popular programa televisivo estadounidense 60 Minutes.

Haugen, que renunció en abril pasado a su puesto en el equipo encargado de proteger los procesos electorales en la red social, explicó en esa entrevista que durante su tiempo en Facebook se sorprendió por la falta de voluntad por parte de la empresa para solucionar problemas que estaban causando daño a los usuarios, y de los que la firma tenía constancia, pues siempre primaba el criterio del beneficio empresarial.

La caída de este lunes

Con respeto a la caída de este lunes, Whatsapp no permitía enviar ni recibir mensajes, mientras que Instagram no dejaba actualizar el muro de publicaciones o la barra de stories y en Facebook no era posible acceder a la red social.

El director de Tecnología de Transparent Edge Services, Diego Suárez, atribuyó la caída a un posible problema de DNS, los registros que traducen los nombres de dominio a las direcciones de IP.

"Sin estos registros, los navegadores y apps no saben 'encontrar' los servidores que entregan el contenido de las redes sociales", apuntó el experto en declaraciones enviadas a la prensa.

Este cree que se trata de cambios profundos en la infraestructura de la red social, ya que también se retiraron las rutas BGP, otro paso necesario para que los dispositivos accedan a las plataformas de la empresa estadounidense.