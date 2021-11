Esta tecnología da rayos X a tu coche: permite detectar peatones ocultos para evitar accidentes

El futuro del transporte es la conducción autónoma, sin embargo, esta todavía debe pulirse para evitar accidentes con peatones o ciclistas. Esta tecnología debería reconocer la presencia de viandantes, incluso si se encuentran ocultos tras un coche u otro elemento.

Actualmente, los vehículos que disponen de esta tecnología ya cuentan con sensores y cámaras y tienen la posibilidad de alertar a las personas de que existe un peligro. No obstante, estas herramientas inteligentes no detectan a aquellos que no están dentro de una visión directa.

Con el objetivo de cambiar esta situación, la Universidad de Sidney (Australia) y la compañía tecnológica australiana Cohda Wireless está barajando la posibilidad de emplear cámaras de carretera u otros vehículos para que la conducción autónoma cuente con una más amplia visión.

El sistema en el que están trabajando ha añadido Estaciones de Sistemas de Transporte Inteligente (ITS) para permitir las comunicaciones entre automóviles y entre vehículo e infraestructura. A través de esta tecnología, un vehículo puede recibir información de otro o de una cámara y alertar al conductor.

Según explican los investigadores, las pruebas han mostrado cómo es posible seguir a los peatones y prever sus movimientos mediante su tecnología ITS.

“Este es un cambio de juego para los vehículos autónomos y operados por humanos, que esperamos mejore sustancialmente la eficiencia y la seguridad del transporte por carretera”, apunta Eduardo Nebot, profesor del Centro Australiano de Robótica de Campo.

El estudio está financiado por el Centro de Investigación Cooperativa iMOVE de Australia. Con sus resultados, se intentará lograr una tecnología de conducción autónoma más segura que la que existe a día de hoy.

