Las altas temperaturas del verano ya están presentes en gran parte del país. A muchos nos gusta tumbarnos en una toalla y disfrutar del sol, pero es importante conocer cuánto tiempo podemos tomar el sol de forma segura.

En un artículo de Deepnote, Daniel Zvara ha explicado cómo ha calculado el tiempo exacto que puede tomar el sol y mantenerse seguro a través del lenguaje de programación Python. Para ello, ha evaluado el tipo de piel, la ubicación geográfica y el protector solar aplicado.

Tipos de piel de Fitzpatrick

Escala de Fitzpatrick. John D’Orazio, Stuart Jarrett, Alexandra Amaro-Ortiz and Timothy Scott

Antes que nada, Zvara ha analizado qué tipos de piel existen, según la escala Fitzpatrick, una clasificación numérica para el color de piel desarrollada en 1975 por el dermatólogo Thomas B. Fitzpatrick. Mediante esta escala, se conocen el tipo de fototipo de cada persona, que oscila entre I y VI, y se conoce la capacidad de la piel para asimilar la radiación solar.

Ubicación geográfica

El siguiente paso es conocer cuán fuerte es el Sol dependiendo de la zona en la que quieres tomar el sol. Para ello, únicamente es necesario conocer el nombre de una ciudad cercana y usar la API de codificación geográfica OpenCage. Mediante esta API, se obtendrán las coordenadas GPS de la ubicación.

Una vez se conozcan las coordenadas, se debe acceder a openweathermap.org para conseguir los datos meteorológicos del lugar.

Factor de protección solar

Por último, una vez conocido el tipo de piel según la escala Fitzpatrick y el clima en la zona en la que se va a tomar el sol, únicamente queda saber qué protector solar ponerse. Este paso es importante, para evitar problemas de salud por la exposición a los rayos del sol.

¿Cuánto tiempo puedes estar tomando el Sol en Madrid?

A la hora de redactar este artículo, pones en el lenguaje codificado de Python de Zvara que tienes un tipo de piel II según la escala de Fitzpatrick y añades que vives en Madrid y usas un factor de protección 15 SPF, a través del artículo de Deepnote te recomiendan cuántas horas de exposición solar no son dañinas.

En esta ocasión, muestran un mensaje en inglés en el que pone ‘Right now, you can safely sunbath for 3 hours 60 minutes! Traducido al español, esto significa “¡Ahora mismo, puede tomar el sol de forma segura durante 3 horas 60 minutos!” (o sea, 4 horas).

Algo a tener en cuenta es que, a pesar de que, según este artículo, podamos estar 4 horas al Sol, debemos aplicarnos la crema solar en más de una ocasión durante el rato que estemos tomando el sol.

