Las empresas siguen haciendo llamadas spam a pesar de la Ley que las prohíbe: estas son las que más llaman

La reforma de la Ley General de Telecomunicaciones que entró en vigor en España el pasado 29 de junio limita considerablemente las llamadas de spam que se realizan al consumidor. Por ejemplo, solo se puede llamar de lunes a viernes de 9 AM a 9 PM y siempre que no sea festivo y los operadores tienen una franja horaria más limitada. Sin embargo, esto no impide que sigan llegando promociones vía telefónica, incluso fuera de los momentos que marca la normativa y cuando el consumidor está inscrito en la Lista Robinson.

El problema es tal que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) calcula que 9 de cada 10 españoles recibió al menos una llamada comercial no deseada en septiembre. Ante esta situación, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha llegado a aconsejar que se graben las llamadas de spam para tener pruebas a la hora de denunciar.

¿Por qué sigo recibiendo llamadas spam?

La OCU aclara que no todas las llamadas publicitarias que recibimos incumplen la ley. Existe la posibilidad de que la empresa tenga un interés legítimo, que ocurre cuando hemos sido sus clientes en los últimos 12 meses, o que hayamos dado nuestro consentimiento sin querer a esa firma a llamarnos o al ceder nuestros datos a terceros.

No obstante, no siguen las normas si lo hacen a horas fuera del plazo marcado por la Ley General de Telecomunicaciones o si lo hacen sin que el receptor haya dado su consentimiento directa o indirectamente. El 18% de los consumidores de la OCU que recibieron una llamada en el último mes asegura que el emisor no se identificación y un 72% de los que recordaba el nombre de la empresa contó que no habían sido clientes de la misma.

Vodafone, Jezztel, Endesa, Iberdrola y Orange son algunas de las marcas que siguen realizando llamadas publicitarias no autorizadas y es posible prevenir este spam e incluso denunciar.

¿Cómo evitar las llamadas spam?

Los usuarios encuestados por la OCU tienen sus propias tácticas para mitigar el acoso telefónico. Por ejemplo, el 45% bloquea los números spam, otros se apuntan a listas como la Lista Robinson y hay quien se asegura de que sus móviles detecten los contactos publicitarios al activar la opción 'Detección de llamadas y spam'.

A pesar de que estas acciones pueden solventar parte del problema, la OCU recuerda que hay medidas más efectivas, como estas:

Presta atención a las casillas que marcas a la hora de rellenar formularios o acceder a plataformas y servicios. En algunas, estás dando autorización para que se pongan en contacto contigo por teléfono.

a la hora de rellenar formularios o acceder a plataformas y servicios. En algunas, estás dando autorización para que se pongan en contacto contigo por teléfono. Pide siempre que se identifiquen correctamente y pregunta si tienen una autorización o si están legitimados para realizar la llamada. En caso de que se haya autorizado, puedes revocar dicha decisión en la misma llamada.

Fuente: OCU

