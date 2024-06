Nuevo giro en el culebrón Elon Musk contra OpenAI: el magnate retira su demanda

Mariia Shalabaieva via Unsplash.com / CharlVera via Pixabay.com / Montahe: 20Bits

Elon Musk inició una acción legal contra OpenAI y dos de sus cofundadores, Sam Altman y Greg Brockman, a principios de marzo, tras alegar que dicha entidad incumplió sus principios fundacionales al adoptar un enfoque comercial, debido a que OpenAI estaba desarrollando una inteligencia artificial (IA) general por razones económicas y no "para el beneficio de la humanidad". Además, el propietario de Tesla y SpaceX también acusó que la compañía de Altman se había convertido en una "subsidiaria de Microsoft".

Sin embargo, el diario CNBC revela que, un día antes de que un juez de California (Estados Unidos) escuchara la solicitud de desestimación del caso por parte de OpenAI, Elon Musk ha formalizado el retiro de la demanda. Por lo tanto, esto significa que la audiencia programada no se llevará a cabo en el juzgado de San Francisco, además, el caso fue desestimado sin prejuicios, lo que significa que dicho empresario puede presentarlo nuevamente.

¿Qué decía la demanda de Elon Musk?

La demanda alegaba que OpenAI violó un acuerdo alcanzado con Musk y otros miembros fundadores, todos los cuales se comprometieron a hacer de OpenAI una organización sin fines de lucro y mantener su tecnología de código abierto.

Pero, tal y como señaló la periodista Nilay Patel del diario The Verge, "hubo algunos problemas con el caso": "Musk afirma claramente que OpenAI incumplió un contrato que no existe. La demanda hace referencia a un 'Acuerdo Funcional', pero no se adjunta ningún 'Acuerdo Funcional' como prueba, y el reclamo por incumplimiento de contrato admite que este documento es una vibra que todos captaron en algunos correos electrónicos".

Por si fuera poco, OpenAI negó las afirmaciones de Musk poco después de presentar la demanda, además, Jason Kwon, director de estrategia de la firma, señaló en un mensaje interno que "era profundamente decepcionante ver a Elon emprender estas acciones contra una empresa que él mismo ayudó a fundar".

Elon Musk también carga contra Apple

Más allá de demanda contra OpenAI, tras la inauguración de la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC, por sus siglas en inglés) de Apple, Elon Musk afirmó en tuit que prohibirá el uso de dispositivos Apple en sus empresas.

Este magnate escribía en una publicación de la red social X (antes Twitter) que, si la compañía de Cupertino "integra OpenAI a nivel del sistema operativo, los dispositivos Apple estarán prohibidos en mis empresas. Se trata de una violación de la seguridad inaceptable". Asimismo, dijo que las normas afectarían también a los de fuera: "Y los visitantes tendrán que dejar sus dispositivos Apple en la puerta, donde serán guardados en una jaula de Faraday".

