Elon Musk cumple 52 años: así ha pasado de ser un colegial acosado al hombre más rico del mundo

Elon Musk se ha convertido en la segunda persona más rica del mundo con 180 millones de dólares (llegó a alcanzar el primer puesto en 2021); por encima de Jeff Bezos, Larry Ellison o Bill Gates, solo por debajo de Bernard Arnault. Hoy, 28 de junio, cumple 52 años y, en ese tiempo, ha conseguido tener grandes firmas a su nombre, ya sean fundaciones propias, como PayPal. SpaceX, Neuralink, OpenAI o The Boring Company, o con compras como Tesla o Twitter.

El magnate nació en 1971, en Pretoria (Sudáfrica), aunque también tiene las nacionalidades canadiense y estadounidense. Lo hizo en una familia rica, tanto que Errol Musk, su padre, llegó a afirmar que tenían tanto dinero que no podían ni cerrar su caja fuerte.

Los estudios y las empresas de Musk

Más allá del dinero de sus progenitores, Musk demostró sus capacidades a muy tierna edad. Con nueve años, empezó a programar un Commodore VIC20 con 8 kilobytes de memoria RAM, y con diez, aprendió a programar, llegando a diseñar su primer videojuego con doce años (Blastar, que se puede jugar en Internet).

Tras el divorcio de sus padres, Musk se fue a vivir con su padre en 1981. En el colegio, no tenía amigos y recibió bullying por parte de sus compañeros. Para defenderse, empezó a tomar clases de kárate, judo y lucha, y crecer hasta los 1,6 metros también le ayudó.

Posteriormente, comenzó a estudiar en la Universidad de Pretoria durante cinco meses para evitar el servicio militar obligatorio en Sudáfrica, mientras esperaba que le concediesen la nacionalidad canadiense a través de su madre Maye Haldeman, nacida en Regina (Canadá).

En 1989, Musk y sus hermanos se mudaron junto a su madre a Kingston, al Oesta de Canadá, que se había divorciado del padre de sus hijos. La mujer tenía todos sus ahorros bloqueados y tuvo que trabajar en varios empleos. Le dio para alquilar un apartamento y, pese a las dificultades, con su primer sueldo le compró un ordenador a Musk. Según afirma un artículo de Business Insider, los hijos tuvieron que optar a becas, pedir préstamos y trabajar para estudiar en la Universidad.

En 1992, el empresario obtuvo una beca para estudiar Administración de Empresas y Física en la Universidad de Pensilvania. Posteriormente, se matriculó en Stanford para el doctorado, pero termino abandonando a los días para fundar Zip2 en 1995, junto a su hermano Kimbal Musk y Greg Curry.

Era una compañía que proporcionaba software de guías locales para periódicos en Internet. En 1999, Zip2 ya gestionaba casi 200 sitios web, entre los que se encontraba New York Today, de The New York Times.

Ese año Musk fundó X.com, una empresa de servicios financieros y pagos vía correo electrónico, que terminó fusionándose en el año 2000 con Confinity, una firma enfocada en realizar transferencias entre dispositivos Palm Pilot por infrarrojos y la verificación web. Esta nueva marca pasó a llamarse PayPal y en 2002 la adquirió eBay por 1.500 millones de dólares en acciones.

Con la idea de mandar un vehículo a Marte, Musk fundó en 2003 SpaceX, la empresa creadora de Falcon 9, Starship y los satélites Starlink. Este fabricante aeroespacial ha ayudado a llevar al espacio satélites y naves espaciales.

En 2004, el empresario invirtió 6,3 millones de dólares en Telsa Motors. Su inversión no fue la única, pero sí la más alta, representando el 98% de la financiación. Por la crisis financiera de 2008, Musk tomó el puesto de director ejecutivo en 2008. Con él al mando, se ha contribuido el diseño y desarrollo de coches eléctricos.

Junto a su primo Lyndon Rive, fundó en 2006 la empresa de productos fotovoltaicos y servicios Solar City, que acabó fusionándose con Tesla Motors una década después.

Justo en 2016, tras la unión de Solar City y Tesla, Musk creó Neuralink con el propósito de crear chips con inteligencia artificial para implantes cerebrales que ayudasen a personas con problemas de movilidad. Recientemente, la marca ha obtenido el visto bueno para comenzar con sus experimentos con humanos.

El año en el que fundó Neuralink, también nació The Borring Company, de excavación e infraestructuras, y OpenAI, especializada en IA y que está dando tanto de qué hablar. Sin embargo, Musk abandonó el proyecto en 2019 y, a día de hoy, ha admitido que se arrepiente.

Sus últimos movimientos tienen que ver con Twitter, que compró en octubre de 2022. Los cambios que está realizando en la plataforma no está siendo visto con buenos ojos por muchos usuarios, pero su intención parece que es convertirla en la red social "para todo".

