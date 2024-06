Elon Musk construirá una 'Estrella de la Muerte' para destruir la Estación Espacial Internacional

La NASA ha elegido a SpaceX como su socio para poner fin a la Estación Espacial Internacional —ISS, por sus siglas en inglés—, algo que sucederá a comienzos de la próxima década, según los planes que la agencia estadounidense había compartido previamente.

En un movimiento significativo para el futuro de la exploración espacial, la NASA ha adjudicado a la compañía aeroespacial de Elon Musk un contrato de 843 millones de dólares —unos 787 millones de euros— para desarrollar un vehículo cuyo objetivo será desorbitar la ISS al final de su vida útil.

Este contrato, anunciado el 27 de junio de 2024, marca un paso crucial en la gestión responsable del laboratorio orbital, que ha sido un baluarte de la investigación y la cooperación internacional desde su lanzamiento en 1998.

El comunicado de la NASA indica que el vehículo que SpaceX desarrolle debe “tener la capacidad de desorbitar la Estación Espacial y asegurarse que se eviten riesgos a zonas habitadas”.

Es decir: es condición sine qua non que el proceso se haga de manera segura y no cause ningún daño en áreas pobladas de la Tierra.

Si bien es la compañía de Musk la encargada de diseñar y fabricar el vehículo, la responsabilidad de operarlo y llevar a cabo la misión de desorbitación recaerá exclusivamente sobre la NASA.

Así ha sido la vida de la Estación Espacial Internacional

Con su puesta en funcionamiento en 1998, el papel de la ISS en el terreno científico ha sido crucial, siendo durante años el único laboratorio orbital del mundo. Actualmente existen otros proyectos, pero a nivel institucional la única alternativa es la estación espacial china Tiangong.

La Estación Espacial ha albergado tripulaciones de múltiples países y ha facilitado una gran variedad de experimentos científicos y misiones internacionales desde el año 2000.

De momento, las agencias espaciales de Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y Canadá se han comprometido a financiar sus operaciones hasta 2030, mientras que Rusia ha informado que participará en este proyecto hasta 2028.

Recordemos que este país también tiene planes para construir su propio laboratorio en la órbita de la Tierra.

Para el futuro, algunas empresas privadas aeroespaciales como Blue Origin —propiedad del magnate Jeff Bezos, dueños de Amazon— ya han hecho sus propuestas de construir posibles sustitutos para este mítico laboratorio que ha servido como hogar para los humanos desde hace casi un cuarto de siglo.

Lo que queda claro es que la ISS será siempre recordada como un ejemplo de colaboración internacional en ciencia y exploración espacial, beneficiando a toda la humanidad.

