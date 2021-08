El rover chino 'Zhurong' ha completado su misión en Marte, ¿cuál es su próximo objetivo?

China hizo historia en mayo de este año al ser el segundo país que ha conseguido aterrizar en Marte gracias a su nave espacial ‘Tianwen-1’ que orbita alrededor del planeta y al rover ‘Zhurong’ que ha explorado la superficie marciana. Según ha indicado la Administración Espacial Nacional de China (CNSA), la misión principal del rover se completó el pasado 15 de agosto en una área conocida como ‘Utopia Planitia’, explorada para buscar restos de vida.

Durante este periodo de tiempo, Zhurong ha recorrido un total de 889 metros tras analizar dunas, rocas y otras características de la superficie marciana, por consiguiente, el rover consiguió enviar sus primeras fotografías desde Marte, realizar vídeos con sonido y hasta capturó una imagen del paracaídas que utilizó para aterrizar. Tras 90 días de duro trabajo, China ha dado por finalizada su misión principal, ya ha analizado la superficie de Marte y ha enviado datos a la Tierra para analizarlos.

Por ahora, CNSA tiene como objetivo ampliar su exploración hasta que no dé para más, teniendo en cuenta que la mecánica del rover funciona perfectamente y la nave Tianwen-1 seguirá enviando a la Tierra los datos que recoja en bruto. No obstante habrá un impedimento que no permita llevar esta idea a cabo dentro de un mes, a mediados de septiembre y hasta finales de octubre la conjunción solar hará que el Sol se interponga entre Marte y la Tierra, haciendo imposible enviar correctamente los datos debido a que se interfieren las comunicaciones.

Una vez finalizada la conjunción, Zhurong seguirá con su misión hasta realizar otros 1,6 kilómetros de recorrido bajo el objetivo de estudiar la historia geológica del planeta para comprender si previamente había un océano. Por otro lado, la nave Tianwen-1 durante la conjunción solar cambiará su órbita para realizar un estudio más completo de Marte con el fin de utilizar sus propios instrumentos científicos para recoger datos y enviarlos a la Tierra.

