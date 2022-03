EEUU tiene ya listo su nuevo bombardero: 'invisible' a radares y capaz de lanzar armas convencionales o termonucleares

El medio Interesting Engineering informa que el avión ‘B-21 Raider’, el bombardeo de ataque con funciones sigilosas de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, ya está más cerca de realizar su primer vuelo porque ha salido de las instalaciones de producción.

Dicho vehículo de combate tiene doble capacidad para lanzar municiones convencionales y nucleares. El primer B-21 entra en las fases de calibración y pruebas que finalizarán con el primer vuelo que se realizará en septiembre de este año.

Actualmente, seis B-21 de prueba están en construcción en las instalaciones de Northrop Grumman, asimismo, Defense News indica que el Pentágono tiene programado comprar 100 modelos de estos aviones para sustituir a toda su flota de bombarderos estratégicos. El coste total del programa está valorado en 203.000 millones de dólares, aproximadamente.

El diseño de B-21 avanza progresivamente, aunque no tiene asignado un número de cola ni un nombre. En las pruebas de calibración se probará la estructura de la aeronave para determinar si el producto satisface los requisitos y cumple con las especificaciones de diseño.

B-21 Raider en una base. Northrop Grumman

Las pruebas que debe pasar

El avión tiene que pasar por las siguientes pruebas antes de realizar el primer vuelo en la Base de la Fuerza Aérea Edwards en California:

Las primeras son la adición de potencia a la aeronave y la prueba de motores. Posteriormente, se probará el sistema hidráulico de la aeronave que estará seguido de demostraciones de rodaje a baja y alta velocidad.

Funciones y diseño

Un informe del Comité de Investigación señala que los primeros modelos estarían tripulados y que posteriormente se podría lanzar una variante sin tripulación.

Todavía se desconoce qué velocidad podría alcanzar, el tamaño, el sigilo, la estructura y los sensores a bordo. De momento, se sabe que los motores están colocados cerca de la base del ala y fuselaje, las tomas del aire son inclinadas y los escapes se encargan de ocultar la forma infrarroja del motor.

Armas integradas

Se espera que B-21 pueda transportar armas nucleares y convencionales, además, podría usar los sigilosos misiles de crucero con el objetivo de despejar el camino a través de la red de defensa aérea de un adversario antes de lanzar las bombas sobre los objetivos.

¿Cuándo realizará su primer vuelo?

Todavía se desconoce la fecha del debut de B-21, no obstante, Jason R. Armagost (mayor general de la Fuerza Aérea) señala en el medio The National Interest que “el lanzamiento probablemente será en algún momento de este año. No tengo la libertad de dar la fecha probable de eso”.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.