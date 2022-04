EE UU trabaja en una Inteligencia Artificial que decidirá a quién se salva en una situación de emergencia

La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa (EE UU), más conocida por sus siglas en inglés DARPA, está desarrollando una Inteligencia Artificial (IA) que se encargará de decidir a quienes se asiste y a quienes no en situaciones de emergencia. Esta tecnología pretende evitar los prejuicios humanos y usar algoritmos en su lugar para evitar malas decisiones con el triaje, que se encarga de evaluar en qué orden se atiende a los pacientes dependiendo de su gravedad.

En casos en los que el sistema sanitario se colapsa, como ocurrió durante la primera ola de la COVID-19 o sucede con guerras o desastres naturales, los sanitarios se ven desbordados por la difícil decisión de a quién deben atender primero. Por esa razón, Estados Unidos está creando una IA que solucione este debate como parte de su programa ‘In the moment’ (‘en el momento’ en inglés).

Matt Turek, el director de programas de DARPA, ha explicado que el algoritmo de la IA de In the moment tendrá en cuenta decisiones tomadas previamente por expertos en triaje. La diferencia entre la máquina y un sanitario será que la tecnología no se verá afectada por el estrés que puede suponer para un humano ciertas decisiones.

Además, Turek detalla que la IA podría ser capaz de acceder a datos rápidamente que podrían ser decisorios, como la disponibilidad de medicamentos, el suministro de sangre o la cantidad de personal médico de un hospital que esté cerca. “Los algoritmos informáticos pueden encontrar soluciones que los humanos no pueden”, considera el director.

En un principio, DARPA calcula que tardarán aproximadamente tres años y medio en desarrollar su tecnología. A pesar de no haber dicho el nombre de ninguna empresa ni haber comentado el dinero que invertirán, sí que han aclarado que para la creación de la IA contarán con la ayuda empresas externas.

