Tras la reventa de entradas: hordas de bots se hacen con ellas para que sobrepagues por asistir al concierto de tu grupo favorito

Es ya todo un clásico: el megagrupo internacional que anuncia que pone a la venta las entradas para su macroconcierto a X hora y tú, que llevas 30 minutos esperando a que se abran ‘las puertas’ para comprarlas, de repente te ves en una cola virtual de 120.000 personas. Y lo peor de todo es que la mayoría de los que te han adelantado son bots con intenciones dudosas.

De esas dudosas intenciones es precisamente de lo que venimos a hablar hoy en 20Bits. De cómo se ha creado un submundo de reventa de entradas, facilitado en gran parte por las actuales herramientas tecnológicas, y de qué quieren hacer los artistas al respecto, hartos de ver a sus fieles seguidores enfadarse y poner el grito en el cielo por tener que sobrepagar por asistir a sus conciertos.

Esta polémica se ha avivado recientemente gracias a la denuncia sobre el tema que ha hecho el grupo de heavy metal alemán Rammstein. La banda ha acudido a los tribunales contra Viagogo, una de las webs que existen actualmente para la reventa de entrada -y una de las plataformas que está detrás de las compras masivas, probablemente con bots-.

El objetivo del grupo es prevenir que las entradas de su gira europea para 2023 se revendan en la plataforma. En concreto, Rammstein, junto con el promotor europeo MCT Agentur, ha logrado que el Tribunal Regional de Hamburgo emita una orden judicial que prohíbe legalmente a Viagogo la venta secundaria de los tickets de sus conciertos.

Es la segunda vez que el Tribunal Regional de Hamburgo prohíbe legalmente a la compañía con sede en Suiza revender entradas de Rammstein, luego de una orden judicial idéntica en 2018. Asimismo, señalan, la orden judicial está “basada en las normas de protección al consumidor que se definieron recientemente en mayo de 2022”.

Entradas nominativas

Además de prohibir su reventa, solo se admitirá a la persona cuyo nombre completo figura en el ticket, lo cual se verificará con una tarjeta de identificación. En el momento de la compra habrá que introducir el nombre y el DNI y esta información aparecerá en la entrada.

Eventim es la única plataforma autorizada para vender entradas para los espectáculos de la gira europea de 2023 de Rammstein. Esto significa que si compras un ticket en una página de reventa no se tendrá ningún derecho, así lo explican en las condiciones de la web de Doctor Music, el organizador del concierto que el grupo alemán da en Madrid en junio de 2023 dentro de su gira mundial.

“Si has adquirido tu entrada para un concierto organizado por Doctor Music en una página de reventa (por ejemplo, Viagogo, Stubhub, Gigsberg, etc.), has sido víctima de un fraude, porque no es válida para asistir al concierto ni otorga ningún otro derecho”, afirma la web.

En caso de que un comprador no pueda asistir, la reventa solo será posible a través del sitio web fanSALE distribuido por Eventim, y solo se podrá hacer la transacción a partir del 1 de diciembre de 2022.

El problema de los motores de búsqueda

Durante años, el grupo ha tomado medidas sistemáticas contra los revendedores de entradas que venden entradas inválidas y sobrevaloradas. “La decisión de la corte es una señal de advertencia para cualquiera que piense que puede vender boletos de Rammstein inválidos y muy caros y anunciarlos en los motores de búsqueda populares”, decían cuando se produjo la primera sentencia en 2018, que afectaba a los conciertos de su gira en Alemania de 2019.

Una de las principales críticas es el posicionamiento favorable que tienen las plataformas de venta secundaria en los resultados de búsqueda de los navegadores. Es decir, el grupo sugiere que se favorece mediante SEO a los portales de reventa, de manera que sus entradas aparecen en la zona superior, eclipsando incluso a los canales oficiales.

Para llegar a los internautas, los portales de reventa invierten mucho dinero en publicidad, ya sea en buscadores como Google o en redes sociales como Facebook. De hecho, poner anuncios de eventos concretos que saben que despiertan gran interés es su principal fuente de adquisición de clientes. Tal es así, que ante los estragos y el revuelo que está causando este tipo de portales, Google tomo en julio de 2019 la decisión de excluir a Viagogo de su programa publicitario.

La legislación vigente deja un vacío legal

El problema de esto es que no existe una regulación clara. La legislación vigente sobre la venta de entradas data de los años 80 y según los juristas se trata de una ley obsoleta, ya que se creó antes de que Internet se popularizase en España.

Así, la única norma estatal aplicable actualmente es el RD 2816/1982 por el que se aprueba el Reglamento de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, que en su artículo 67.2 prohíbe la venta y la reventa callejera o ambulante de entradas (localidades). No dice nada sobre las consecuencias de este tipo de acciones si se hacen de manera virtual, por eso decimos que la reventa online se encuentra en un vacío legal.

Posteriormente, las Comunidades Autónomas han adquirido competencias en materia de espectáculos públicos, por lo que la mayoría cuentan con regulaciones sobre reventa. Pero solo Galicia prohíbe expresamente la venta secundaria de entradas online.

Este marco ha propiciado la aparición de diversos portales dedicados exclusivamente a la reventa de espectáculos, conciertos y eventos deportivos, como el ya mencionado Viagogo. Son webs que tienen aspecto de ser una página oficial, pero que en la práctica son canales donde las entradas se venden a precios mucho mayores.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.