La Real Academia Española (RAE) define a los cíborgs como seres formados por materia viva y dispositivos electrónicos, además, tienen como objetivo mejorar las capacidades de la parte orgánica de los humanos.

Este concepto no es nuevo, debido a que en la década de los setenta se planteó la posibilidad de fusionar el cuerpo humano con las máquinas para crear un organismo perfecto.

La principal característica de los cíborgs está relacionada con la combinación de organismo y tecnología, además, la industria biónica se impulsa gracias a los avances en nanotecnología e inteligencia artificial (IA).

¿Cómo se construye un cíborg?

Los cíborgs surgen con la incorporación de artefactos tecnológicos al cuerpo humano, así pues, aumentan las capacidades para llevar al límite los sentidos. Tienen el objetivo de mejorar la calidad de vida, ofrecer nuevas funciones y convertir a las personas en seres únicos.

¿Qué tecnología se emplea?

Peter Joosten (biohacker) menciona en 'Human enhancement explainer: an introduction to the future of Humans' la tecnología que mejora a los humanos:

Prótesis : Estas partes artificiales tienen el objetivo de reemplazar o extender funciones corporales.

: Estas partes artificiales tienen el objetivo de reemplazar o extender funciones corporales. Implantes : Los dispositivos electrónicos se insertan dentro del cuerpo humano, como los microchips con tecnología RFID o NFC.



: Los dispositivos electrónicos se insertan dentro del cuerpo humano, como los microchips con tecnología RFID o NFC. Sensores : Refuerzan nuestros sentidos o pueden agregar nuevos.



: Refuerzan nuestros sentidos o pueden agregar nuevos. Neurotecnología :Busca estimular o cambiar el cerebro. Su propósito es mejorar la memoria o la concentración.

:Busca estimular o cambiar el cerebro. Su propósito es mejorar la memoria o la concentración. Farmacéuticas : El uso de componentes para mejorar nuestras capacidades físicas, cognitivas y emocionales.

: El uso de componentes para mejorar nuestras capacidades físicas, cognitivas y emocionales. Modificaciones genéticas: Analizar y editar los genes.

Los primeros cíborgs

En 1998, Kevin Warnick (profesor de cibernética) trató de hacer un experimento que buscaba la conexión del cuerpo humano con el ordenador. Es decir, se implementó un chip RFID en su brazo para conseguir la comunicación entre el implante y el resto de sistemas del cuerpo.

Usó recursos innovadores de la época. Se instalaron varias antenas capaces de recibir la información del chip, mientras que el ordenador recibía toda la información.

El objetivo principal era convertir la señal analógica de los diferentes nervios en una de carácter digital para gestionarla desde un ordenador. El resultado fue un éxito y conectó el sistema nervioso del brazo a Internet, además, Warnick consiguió las respuestas del sensor y analizó la información.

Kevin Warwick. Universidad de Reading.

A pesar de que Warnick instaló tecnología en su cuerpo, solo existe un cíborg de manera oficial. Neil Harbisson es un británico que nació con una enfermedad congénita (acromatopsia) la cual le impide ver los colores reales (solo podía ver en escala de grises, blancos y negros).

Harbisson se implantó una antena en la nuca y se sitúa sobre su frente para ver los colores en forma de sonidos desde el cerebro.

Harbisson afirma en una entrevista que "me conecté a un WiFi público y a través de esta red alguien me mandó una imagen a la cabeza. Yo recibo las imágenes como vibraciones de diferentes colores. Y este fue el único caso en que alguien sin permiso me mandó una imagen en la cabeza. Fue un hackeo físico, pero me gustó. No fue una mala experiencia, pero pudo serlo".

Necesitó muchos informes y permisos para ser un cíborg de manera oficial, pero logró demostrar que ese 'ojo artificial' formaba parte de su cuerpo porque era imprescindible.

Neil Harbisson. Josep Lago.

Manel de Aguas, el cíborg español

Manel de Aguas es un joven de Barcelona que se adentró poco a poco en el mundo cíborg. El barcelonés añadió a su cuerpo unas aletas como elemento acuático para sentirse como un pez del aire. Su operación no fue una cirugía incisiva, además, su dispositivo funciona por medio de la presión atmosférica

Contactó con diferentes especialistas dentro de la modificación corporal en Barcelona y recibió rechazos, por consiguiente, viajó a Japón para convertirse en un cíborg.

