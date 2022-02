Continúa la polémica con el megayate de Bezos: Rotterdam ahora niega que vaya a desmontar su puente

El pasado viernes, 4 de febrero de 2022, un portavoz de la ciudad holandesa de Rotterdam declaró en CBS MoneyWatch que no habían recibido ninguna solicitud para desmontar temporalmente uno de sus puentes más emblemáticos para ceder el paso al yate de Jeff Bezos. Por lo tanto, no se ha producido ningún acuerdo entre ambas partes.

Aseguran, así, desde la Alcaldía, que los informes sobre desmantelar este puente de 1927 son falsos y que no han recibido ni aprobado ninguna solicitud de este tipo.

Además, el Gobierno de Rotterdam ha matizado que si Jeff Bezos o el constructor de yates personalizados Oceanco solicitan un alojamiento, la ciudad lo considerará.

"La empresa que construyó el barco aún no solicitó un permiso, por lo que no hay ningún problema en este momento. Cuando soliciten el permiso, entonces tenemos que tomar una decisión si lo permitimos o no y cómo", ha declarado el portavoz a CBS MoneyWatch.

Del mismo modo, el alcalde de Róterdam, Ahmed Aboutaleb, también negó informes de prensa anteriores y le dijo al periódico holandés Algemeen Dagblad que "todavía no se ha tomado una decisión" y señaló que ni Bezos ni el fabricante de su yate han solicitado un permiso para derribar parte del puente.

Este barco de 500 millones de dólares del fundador de Amazon está siendo construido por Oceanco y tiene prevista su finalización pronto. Mide 127 metros y debe pasar por Róterdam, debajo de su emblemático puente, para llegar a su propietario, según NL Times.

Los informes de la prensa holandesa dijeron que la ciudad eliminaría la sección central del puente para dar paso al yate, el más grande jamás construido en los Países Bajos.

El portavoz también ha señalado que la ciudad ha tenido que quitar partes del puente en otras ocasiones para acomodar embarcaciones grandes.

"Esta no es la primera vez que tenemos que hacer algo con este puente para que un gran barco pueda pasar. Una vez cada pocos años, un gran barco tiene que pasar al otro lado", ha señalado.

Evento contra el megayate

Algunos vecinos de la ciudad se oponen a alterar el puente en nombre de una de las personas más ricas del planeta. Los manifestantes organizaron un evento en Facebook en el que prometieron reunirse para arrojar huevos al yate de Bezos cuando pase por debajo del puente, previsiblemente en junio.

En la publicación de este evento, los organizadores escribieron "Rotterdam fue construido a partir de los escombros por la gente de Rotterdam y no lo desarmamos solo por el símbolo fálico de un multimillonario megalómano. ¡No sin luchar!".

Casi 1.200 residentes holandeses están esperando llegue el evento para arrojar huevos al superyate del multimillonario.

