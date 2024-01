Los cohetes espaciales de Europa: España tiene el tercer vehículo orbital más grande del continente

La Agencia Espacial Europea (ESA) 'jubiló' al cohete Ariane 5 en julio de 2023, después de 27 años de trayectoria y el despliegue de 239 satélites y el lanzamiento de otras grandes misiones, como JUICE o James Webb. Su 'adiós' llegó sin un sucesor todavía claro y, aunque muchas papeletas apuntan a Ariane 6 como el próximo lanzador estrella de la ESA, es posible que opten por más de uno.

El número de cohetes espaciales creados por empresas de Europa es cada vez más grande. De hecho, uno de los que más destaca tiene sello de España. Es el Miura 5, que planea ser el primer lanzador europeo reutilizable. No obstante, hay bastantes más que demuestran que el sector aeroespacial ya no es cosa de unos pocos.

Los cohetes de Europa: de más grande a más pequeño

Andrew Parsonson, periodista en Europeans Spaceflight, una web especializada en noticias sobre el sector espacial europea, ha compartido una infografía actualizada de los cohetes europeos por su tamaño. En ella se ve más de una treintena de modelos de diferentes países que demuestra que la carrera espacial ha crecido considerablemente en los últimos años.

El más alto es Ariane 6, con una altura de 60 metros. Es de ArianeGroup, que se fundó en 2015 y que es una empresa francesa conjunta entre Airbus y Safran.

El siguiente es Maia, también de una marca francesa, en este caso de MaiaSpace. Según sus desarrolladores, mide unos 50 metros, por lo que se quedaría muy cerca del antecesor del primero, Ariane 5, que medía 53 metros.

El tercer fabricante aeroespacial que destaca por presentar un cohete grande es PLD Space, de España. El año pasado lanzaron Miura 1, que es solo un prototipo de algo más grande: el Miura 5, un lanzador reutilizable que medirá 35,7 metros, según los últimos datos confirmados.

De parte de la compañía italiana Avio, tenemos el Vega E, de unos 35 metros, y el Vega C, de 34,8 metros y que funciona con el propulsor P120 que también usa Ariane 6. Esta marca, cuyo origen se remonta a 1908, también tiene unos modelos de menos altura que son Vega Next-Gen y Vega (que dirá su ‘adiós’ definitivo en 2024).

La lista es mucho más larga, con otros nombres sonados como RFA One de Rocket Factory Ausburg, Spectrum de Isar Aerospace o Prime de Orbex. Puedes ver el resto de los cohetes de Europa en orden de más grande a más pequeño en la publicación de Parsonson en X (la red social de Elon Musk antes conocida como Twitter). Sin embargo, destaca el caso de la empresa española, ya que antes afirmaban que el Miura 5 iba a medir 29,8 (menos que los Vega más grandes).

El Miura 5 comenzará a producirse este año

La mayoría de los lanzadores que aparecen en la infografía todavía no están listos y el caso de PLD Space no es diferente. De momento, los más avanzados que sobresalen son Ariane 6 y Vega C, sin embargo, el primero todavía no ha volado y el segundo ha tenido varios lanzamientos fallidos.

En octubre de 2023, PLD consiguió lanzar Miura 1, el prototipo a pequeña escala de lo que será el Miura 5. Unos meses después, Raúl Torres, cofundador de la marca, ha confirmado que este año (2024) comenzarán a fabricar los primeros subsistemas de la versión final de su vehículo.

Según ha informado el director ejecutivo de la empresa española, esperan probar el motor TEPREL-Cvac de la segunda etapa, optimizados para le vacío del espacio, a antes de verano. Los motores de la primera etapa, pensados para llegar a la atmósfera terrestre, se probarán durante el verano.

Una vez producidos y realizadas las pruebas pertinentes, el fabricante llevará Miura 5 a la Guayana Francesa, donde se encuentra la plataforma de lanzamiento de la ESA. Su intención es que su primer vuelo se produzca en 2025.

