China anuncia la turbina marina más grande del mundo: solo su rotor será mayor que la Torre Eiffel

La lucha por construir aerogeneradores gigantes está encabezada por China, cuya industria eólica supera con creces la de Europa, según afirmó The Financial Times a finales del año pasado. En España, podemos presumir del modelo SG 14-236, de la firma hispano-alemana Siemens Gamesa, con un diámetro de rotor de 236 metros y una potencia de 14.000 kW, pero está todavía muy lejos de alcanzar a la turbina marina de Mingyang Smart Energy Group.

El grupo empresarial chino mencionado ha anunciado recientemente que planean construir un aerogenerador de 22 megavatios (MW) con un rotor de un diámetro de 310 metros. Es decir, solo esa parte sería casi tan grande como la Torre Eiffel, que tiene una altura de 330 metros si tenemos en cuenta la antena de radio de seis metros.

¿Cómo será el aerogenerador más grande del mundo?

La turbina de Mingyang Smart Energy Group superaría el tamaño de la que instaló China Three Georges en junio, que tiene palas de 123 metros de longitud y una capacidad de 16 MW. No obstante, de momento todavía es una idea que no se ha puesto en marcha, como ya ocurrió con el aerogenerador marino de 18 MW con un rotor de 280 metros de diámetro que propusieron en enero.

Según la compañía china, su megaconstrucción estará lista para 2025, por lo que el aerogenerador de 16 MW podrá disfrutar de su récord durante una temporada.

¿Por qué es importante el tamaño de los aerogeneradores?

El coste de la producción y el transporte de las turbinas gigantes es excesivamente caro. Entonces, ¿por qué se sigue apostando por construir aerogeneradores cada vez más grandes? La razón por la que las empresas desarrollan estos sistemas enromes es que generan la misma capacidad con menos instalaciones que las de menor tamaño, por lo que, terminan saliendo más baratas al aprovechar más el espacio.

Además, estos suelen colocarse en alta mar, para que se puedan aprovechar los vientos más fuertes y constantes. Al estar en el agua en lugar de en la superficie terrestre, también evitan generar tanto impacto visual, que es uno de los puntos más criticados de estas instalaciones, y reducen los problemas por restricciones geográficas de turbinas de gran tamaño.

