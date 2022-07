Cataluña instala una inteligencia artificial en los supermercados para detectar robos

La startup Veesion creó una inteligencia artificial para descubrir robos en tiempo real. Este algoritmo avisa si alguien hurta productos, analiza los patrones de comportamiento humano y está entrenado para reconocer los gestos.

El sistema se encarga de mirar las cámaras vigilancia y emitir alertas. La inteligencia artificial (IA) fue entrenada con un aprendizaje automático para detectar los movimientos de los ladrones.

Cuando se detecta un gesto de robo, la IA envía un SMS con una captura al empleado de seguridad de la tienda. Rafael Blanco explica en Business Insider que funciona solo con pequeños objetos porque "con productos más grandes, el procedimiento de robo es distinto, ya que suele perpetrarse en lugares como el probador".

Básicamente, el sistema reconoce el robo cuando el ladrón se guarda un dispositivo pequeño en la mochila, bolso o chaqueta.

El software se integra en los sistemas de seguridad con cámara que emplean los principales comercios, además, está presente en más de 1.500 establecimientos de toda Europa.

El Periódico señala que "en Catalunya ya está presente en varios comercios tanto locales como los grandes supermercados Eroski, Suma, Spar, Carrefour Express, Día, Caprabo, Simply, entre otros".

¿Otorga privacidad dicha IA?

La IA no trabaja con fotografía, debido a que almacena los gestos de forma numérica y no es capaz de reconocer a los personas que hayan robado con anterioridad. Asimismo, el software no discrimina a las personas por su raza, altura, edad o apariencia física.

Blanco indica en Business Insider que "solamente se validan los gestos, lo que hacemos es analizar las partes del cuerpo de la persona. Se pasan cuidados filtros de seguridad, además, los vídeos se encriptan y destruyen. Para que el algoritmo aprenda, lo que se guarda es una mera representación numérica".

