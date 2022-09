Bruce Willis para siempre: el actor vende su imagen para ser replicado digitalmente en películas, series y videojuegos

La tecnología que se usa para crear deepfakes está evolucionando. Lo que antes podría detectarse fácilmente como una imagen o vídeo manipulado, ahora es más complicado averiguarlo. Dicha tecnología suele emplearse para cometer ciberdelitos, sin embargo, las agencias de marketing las están empezando a utilizar para comercializar sus productos (el anuncio más sonado en España posiblemente sea el de Lola Flores con Cruzcampo).

En un futuro, las deepfakes podrían usarse para más que anuncios y tal vez no será raro ver a actores que no han estado en el set de grabación aparecer en una película o serie. Bruce Willis se ha adelantado a que esta tecnología se convierta en algo más habitual y ha vendido, a los 67 años, sus derechos de imagen a una compañía especializada.

El actor estadounidense anunció su retirada del mundo de la interpretación en primavera tras haber sido diagnosticado de afasia. No obstante, la venta de su imagen a la empresa DeepCake, cuyos servicios se han usado para crear vídeos virales, anuncios e incluso en alguna serie o película, podrían suponer que Willis siguiese apareciendo en tu televisor o en las salas de cine.

Esta noticia convierte al actor en el primer actor de Hollywood en hacerlo. No obstante, que Willis acabe de vender sus derechos de imagen no implica que aún no se haya utilizado su cara para crear un vídeo con deepfake: el famoso ya había trabajado antes con DeepCake para un anuncio de móviles en Rusia.

"Con el advenimiento de la tecnología moderna, pude comunicarme, trabajar y participar en el rodaje, incluso estando en otro continente -detalló Willis-. Es una experiencia nueva e interesante para mí, y estoy agradecido al equipo". Ahora, con la venta de sus derechos, se espera que el actor retirado salga en más publicidad, ya que habrá marcas que busquen tener una estrella para promocionar sus artículos.

Además, las deepfakes podrían hacer que Willis regresase a aparecer en películas, incluso habiendo anunciado su retirada este año. Aunque no es común de momento, esta tecnología se ha empleado en Star Wars para recrear versiones jóvenes de Mark Hamill o para resucitar a Peter Cushing o Carrie Fisher en Rogue One.

