Bark Air es la primera aerolínea para perros y acaba de hacer su vuelo inaugural por 6.000 dólares el billete

Viajar con tu mascota a otra ciudad es posible gracias a Renfe, Vueling o Iberia, pero, a veces, puede resultar complicado por las restricciones y protocolos que se han de cumplir. Sin embargo, la aerolínea Bark Air permite viajar con animales al considerarse como "la primera experiencia de viaje aérea del mundo diseñada específicamente para perros".

Esta compañía nació en abril de este año para viajar largas distancias con un can, e incluso para resolver el desafío al que se enfrentan muchos dueños de perros que no caben en un transportín que se pueda colocar debajo del asiento. Por lo tanto, Bark Air "ejemplifica la mentalidad de dar prioridad al can y la galardonada experiencia del cliente" para "establecer un nuevo estándar para los perros a los que les encanta viajar".

Matt Meeker, cofundador y director ejecutivo de la compañía de accesorios y alimentación para mascotas Bark, considera en un comunicado que esta iniciativa "ayudará a enriquecer las vidas de los perros y sus personas en todo el mundo".

Cómo es un vuelo para animales con Bark Air



Tras hacer una reserva con Bark Air, un empleado de la aerolínea se comunica con los humanos para recopilar información sobre cada perro y los planes de viaje, de esta manera, la compañía garantiza la mejor experiencia posible.

Posteriormente, el día del viaje, los perros y sus acompañantes tienen que llegar al aeropuerto entre 45 y 60 minutos antes del despegue para realizar un proceso de registro sin "estresantes puntos de control", en el que los animales podrán conocer a otros "amigos peludos".

Antes de embarcar, un conserje altamente capacitado de Bark Air recibirá a los perros en la puerta de embarque para ayudarlos a adaptarse a su experiencia mediante la socialización y la preparación de la cabina. Asimismo, evaluará a cada animal para asegurarse de que esté disfrutando de su experiencia y adaptándose al nuevo entorno, no obstante, si necesita atención y cuidados adicionales, se proporcionará "golosinas calmantes, orejeras con cancelación de ruido y chaquetas calmantes para garantizar un vuelo agradable".

Y, una vez a bordo, a los perros se les sirve una bebida durante el ascenso y descenso para garantizar que no experimenten ninguna molestia en los oídos causada comúnmente por los cambios en la presión de la cabina.

En la imagen, un perro con su dueño viajando con la aerolínea Bark Air. Bark Air

Cuánto cuesta un billete de Bark Air



El viaje inaugural de Bark Air, de Nueva York a Los Ángeles, tuvo lugar el mes pasado. Y, tras el éxito del primer despegue, la compañía pretende vender diez billetes por vuelo para dar espacio a diez perros, teniendo en cuenta que los billetes para una persona y un perro cuestan 8.000 dólares para un vuelo internacional y 6.000 dólares para viajes nacionales.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.