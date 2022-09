Así fue la increíble explosión de un cohete de Blue Origin durante el lanzamiento de una misión no tripulada

Blue Origin es una de las empresas privadas aeroespaciales más sonadas que compiten con SpaceX. Su fundador es Jeff Bezos que también es el fundador de Amazon y, hasta ahora, sus ingenieros habían logrado realizar 21 lanzamientos perfectos. Sin embargo, esa buena racha ha llegado a su fin el pasado martes, después de que uno de sus cohetes New Shepard explotase.

La misión apodada NS-23 afortunadamente no estaba tripulada y solo transportaba maquinaria para investigaciones científicas a bordo de la cápsula RSS H. G. Wells. Según se detalló posteriormente, la explosión se produjo tras superar la fase de máxima presión aerodinámica.

Gracias a este suceso, Blue Origin ha podido demostrar en un acontecimiento real cómo funciona su sistema de escape, que se activó automáticamente al detectar el problema. Esta tecnología de su New Shepard permitió que la cápsula y los instrumentos que había en su interior no sufriesen daños. Esto se puede ver en el directo que fue publicado en YouTube:

El funcionamiento del sistema de escape fue tal y como habían previsto en las pruebas, por lo que la compañía aeroespacial comprobó que las futuras personas que se monten en su cohete no tienen nada que temer.

La explosión del martes fue la primera que Blue Origin tiene desde el vuelo inaugural en abril de 2015. En este caso, ese primer New Shepard se estrelló al aterrizar, sin embargo, la empresa terminó siendo capaz de lanzar y recuperar sus cohetes en noviembre de ese año. Desde entonces, no había perdido ningún New Shepard.

Tras lo ocurrido, Blue Origin y la Autoridad Federal de Aviación de los Estados Unidos van a investigar qué pudo haber pasado para la explosión. No obstante, pese a las malas noticias, también han podido demostrar en la realidad lo que las pruebas del sistema de escape realizadas en octubre de 2016 ya hicieron en su día.

