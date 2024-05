Así es el guante de boxeo propulsado por un cohete que limpiará la basura espacial

A veces nos olvidamos de que en el espacio no solamente existen planetas, galaxias y diversos misterios que todavía están sin resolver, sino que también hay basura espacial. Es un aspecto que cada vez está siendo más grave de cara a las misiones que se realizan en el espacio. Para que nos hagamos una idea, según Weir, aproximadamente 30.000 objetos se desplazan a gran velocidad por la órbita cercana a la Tierra.

Esto es un serio problema para las misiones tripuladas y no tripuladas y, por ello, la empresa Dark, con sede en París, está desarrollando Interceptor, una nave espacial que parece un guante de boxeo y es propulsado por un cohete que puede lanzarse en poco tiempo para quitar de la órbita un objeto perdido.

Así es Interceptor, el guante de boxeo que limpia la basura espacial

El Interceptor está diseñado para desviar y remover de manera eficaz los desechos espaciales fuera de órbita. En el momento de su utilización, se lanzará desde un avión especializado y una vez que esté en la baja atmósfera, el cohete se activará. Después, se separará del avión utilizando los sensores y la propulsión a bordo hasta alcanzar la órbita terrestre. Utilizando un guante de boxeo gigante empujará los escombros fuera de órbita. Al retirar escombros y evitar colisiones, asegurará la protección de los satélites en funcionamiento y las misiones espaciales.

Clyde Laheyne, director ejecutivo de Dark, afirma que todo el sector espacial está organizado para realizar misiones largas y planificadas, pero la defensa orbital trata de misiones cortas no planificadas. Es decir, el Interceptor tiene que estar listo todo el tiempo y no hay excusa para no poder utilizarlo. En ese sentido, el Interceptor se parece más a un misil de defensa aérea. Pero a diferencia de un misil o un arma antisatélite, el golpe de este gigante no produce ningún escombro ni otro efecto peligroso e impredecible.

Interceptor Dark

Según TechCrunch, está equipado con un motor propio de cohete y sensores avanzados para identificar y seguir objetos en el espacio y, gracias al motor, puede mover de manera suave el objeto fuera de la órbita. Desde Dark comentan que se han centrado en desarrollar sistemas críticos como el motor y el software criogénico, pero que están cambiando su enfoque hacia el desarrollo de las tecnologías necesarias para misiones no planificadas que el Interceptor realizará (la detección y seguimiento a larga distancia, algoritmos de vuelo autónomos y un sistema para una vuelta controlada).

La compañía cerró una financiación de 5 millones de dólares en 2021 y hace poco cerró otra de 6. El equipo tiene mucho trabajo por delante dado que debe de modernizar un avión, cuyo coste sería de 50 millones de dólares o alrededor de construir una nueva plataforma de lanzamiento. Esto sería un objetivo para su primera misión de demostración en 2026. En 2027 se incluiría un intento de salida de órbita y, si todo va según lo previsto, empezar a sacar algún objeto para agencias civiles aliadas.

