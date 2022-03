Así es el móvil satelital que EE UU dio a Zelenski para evitar el espionaje ruso

Estados Unidos demostró que siempre va un paso por delante en enero, cuando se adelantó a que el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia comenzase de manera oficial. A principios de año, el país norteamericano evacuó a su personal de la embajada de Ucrania y dio un teléfono satelital al presidente Volodímir Zelenski y al ministro de Exteriores Dmytro Kuleva.

Los móviles satelitales no funcionan como los smartphones actuales y son imprescindibles para que no haya posibilidad de que espíen a quienes lo usan. Estos dispositivos no funcionan con tarjetas ni se conectan a la red normal, sino que su conexión depende de los satélites espaciales.

Se cree que la red telefónica satelital a la que están conectados los teléfonos de Zelenski y Kuleva es la de la constelación de 66 satélites Iridium. Sus satélites de comunicaciones están situados en 6 órbitas bajas, a una altura aproximada de 780 kilómetros con respecto a la superficie terrestre.

Según ha desvelado un funcionario de EE UU a la CNN, el grupo de Zelenski tardó varios días en poner en funcionamiento el dispositivo que el Gobierno de Joe Biden le había proporcionado. ¿El motivo? Las instrucciones del móvil estaban en inglés.

El presidente ucraniano usa un móvil satelital para publicar sus vídeos desde Kiev. Ministerio de Defensa de Ucrania

Antes de que los Estados Unidos diesen estos aparatos al presidente ucraniano y al ministro de Exteriores, parece ser que las conexiones de sus móviles se hacían mediante la embajada del país norteamericano. De este modo, evitaban que Rusia espiase sus mensajes.

No obstante, tras la marcha del personal de la embajada, los teléfonos satelitales han sustituido su función. Actualmente, son los satélites son los que ejercen el papel de la embajada de EE UU para evitar que los rusos espíen a los políticos.

Además de la red Iridium, también existen otras tres redes satelitales para teléfonos:

Red Inmarsat: tiene 11 satélites que dan cobertura a todos los territorios excepto las regiones polares.

tiene 11 satélites que dan cobertura a todos los territorios excepto las regiones polares. Red Thuraya: de Arabia Saudí. Tienen dos satélites que dan cobertura a más de 160 países.

de Arabia Saudí. Tienen dos satélites que dan cobertura a más de 160 países. Red Globalstar: tiene 44 satélites, no ofrecen cobertura a todas las áreas.

