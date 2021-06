Apps, robots, sistemas anticovid... los avances tecnológicos para devolver a la normalidad a la hostelería pese a la pandemia

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas aprobaron el pasado miércoles un documento que incluye un horario común nacional para el cierre de bares y discotecas. Los bares podrán permanecer abiertos hasta la 1 de la madrugada, dejando de servir a las 12 AM. Por otro lado, las discotecas cerrarán a las 2 AM y, si no hay riesgo o el nivel de alerta es 1, podrá mantenerse hasta las 3.

Con respecto al aforo, estará permitido un 50% en el interior, que puede ampliarse hasta un 60% en bares y restaurantes si hay buena ventilación; y un 100% en terrazas. Sin embargo, si la incidencia de casos es superior a 150 por cada 100.000 a 14 días, se cerrará el interior. Esta medida afecta a la Comunidad de Madrid.

Hasta la fecha, la hostelería española ha sido uno de los sectores más afectados por la crisis sanitaria y económica en la que nos encontramos. Se estima que cerca de 85.000 locales de este sector han cerrado desde que comenzó la pandemia, y el año pasado se facturó un 20% menos que en 2019. La supervivencia de muchos establecimientos hosteleros pende todavía de un hilo, y los que se mantienen lo hacen sobre todo gracias a la tecnología.

Pedidos a domicilio o para llevar

Muchos establecimientos han recurrido a ofrecer facilidades para pedir comida sin necesidad de quedarse en el local. Si bien antes de la pandemia ya existía un auge de este tipo de demanda, desde el año pasado esta se ha disparado.

Según un estudio realizado por el sitio web Kantar, en España las ventas de comida para llevar se multiplicaron por tres hasta agosto de 2020 con respecto al año anterior.

No solo ha aumentado el servicio ‘take away’ (para llevar), sino que también se ha incrementado el servicio de entrega a domicilio. A través de diversas aplicaciones, los usuarios seleccionan el pedido que desean, introducen su dirección, esperan en la comodidad de su hogar, reciben su pedido y pagan.

En Statista Global Consumer Survey realizaron en 2020 una macroencuesta para conocer los datos de los consumidores de este tipo de servicio. Llegaron a la conclusión de que el 56% de la población online de española afirmaba haber empleado apps para pedir comida a domicilio por Internet. La app que más usaban era Just Eat (51%), seguida de Glovo (36%), Uber Eats (24%) y Deliveroo (21%).

Más tecnología para evitar el cierre de la hostelería

Pedro Javier Navarro Lorente, profesor de la UPCT. ANTONIO GIL / AGM

Además de las apps para pedir a domicilio de manera online, también se han llevado a cabo proyectos para minimizar el riesgo de contagios víricos tipo SARS-CoV-2. Uno de los más recientes es el de Pedro Javier Navarro, profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones e investigador en la Universidad Politécnica de Cartagena (Murcia).

Su idea es desarrollar un sistema inteligente que disminuya los casos de covid-19 en el sector de la hostelería. Para ello, Navarro pretende emplear “tecnología de última generación basada en cámaras de inteligencia artificial para medición de distancia, microcámaras térmicas integradas en SmartGlasses, medición de tamaños de partículas en aire y CO₂, realización de PCR en aguas residuales de los locales y medición de distancia interpersonal mediante tokens de proximidad”.

Los robots para las ayudas económicas en Andalucía

La Junta de Andalucia triplicó en abril las ayudas dirigidas a las pymes, la artesanía y la hostelería. Para tramitar dichas ayudas, emplearon 35 robots que gestionaban el volumen de solicitudes.

Gracias al empleo de estos robots, Rogelio Velasco, consejero de Transformación Económica esperaba resolver todas las solicitudes en menos de dos meses.

Los 35 robots funcionan con tecnología RPA que era útil para consultar la información y la lectura documental mediante procesos automatizados que minimizaban los errores. Según explicó la Junta, cada robot realiza las funciones encomendadas sin descanso de lunes a viernes y para cada expediente tardan 20 minutos.

El robot cocinero

Karakuri, una startup británica, creó a finales del año pasado un robot llamado ‘DK-One’. Según un comunicado de prensa, este robot ofrecía “nutrición personalizada en el mundo post-COVID".

Aunque aún continúe en fase de preproducción, podría cambiar el modelo de hostelería actual, ya que, al tratarse de un robot, no se contagia y puede seguir ofreciendo comida a los clientes mientras reduce al mínimo el contacto humano.

El robot camarero

Este es el robot camarero. Mainichi/Manami Ono

Kentaro Yoshifuji, un investigador de robots y CEO cofundador de Ory Laboratori#es Ing., ha desarrollado el 'Avatar Robot Cafe DAWNver.beta', un robot camarero que podría servir a los clientes de los bares y restaurantes.

Al igual que con el robot cocinero británico, este invento japonés reduciría el contacto entre humanos.

