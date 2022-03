Apple evacúa parte de su sede en Cupertino tras hallar un sobre con "polvo blanco"

Algunos de los trabajadores de la sede de la marca de la manzana, Apple Park, han tenido que desalojar este martes el establecimiento. ¿El motivo? El personal de emergencia había descubierto un sobre con posibles “materiales peligrosos”, según ha informado el medio NBC Bay Area.

En un informe del Departamento de Bomberos del Condado de Santa Clara detallan que activaron la alarma de incendio justo después del mediodía para que los empleados evacuasen la zona. Posteriormente, los funcionarios del departamento examinaron la parte de la sede de Cupertino en la que se situaba el sobre y no detectaron ningún peligro.

Según Apple ha confirmado al medio de comunicación The Verge, “las autoridades concluyeron que no había presencia de materiales peligrosos”. Sin embargo, no han notificado qué tipo de sustancias se encontraban en el sobre.

A pesar de que no se conozca lo que había exactamente en el sobre, el medio de comunicación NBC Bay Area ha informado que “contenía una sustancia en polvo blanco”.

La firma de tecnología ha confirmado que los empleados han regresado a sus puestos de trabajo y que todo ha regresado a la normalidad. “Todas las secciones están abiertas”, han comunicado en el correo electrónico a The Verge.

